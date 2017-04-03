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У Ватикані оголошено програму Апостольського візиту Папи до Єгипту
4 квітня 2017, 11:20 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Наприкінці квітня Папа здійснить дводенний Апостольський візит до Єгипту. У понеділок, 3 квітня 2017 р., у Ватикані оприлюднено його програму.
Вилетівши з римського міжнародного аеропорту Фюмічіно у п’ятницю, 28 квітня 2017 р., після понад тригодинного перельоту літак з Папою на борту приземлиться в міжнародному аеропорту столиці Єгипту міста Каїру, де відбудеться офіційна зустріч. Церемонія привітання, натомість, відбудеться у президентському палаці та буде поєднана з візитом ввічливості до Глави Держави.
Далі Глава Католицької Церкви здійснить візит ввічливості до Великого Імама Аль-Азгар, після чого релігійні провідники виступлять перед учасниками Міжнародної конференції на тему миру. Наступною в програмі є зустріч з представниками влади, під час якої Президент Єгипту і Папа Франциск обміняються промовами. Останньою подією п’ятниці буде візит до Глави Коптської Православної Церкви.
На суботу, 29 квітня, заплановані зустрічі з місцевою католицькою спільнотою. Святіший Отець відслужить Святу Месу, пообідає разом з єгипетськими єпископами та проведе молитовну зустріч з духовенством, чернецтвом та семінаристами.
Як йдеться у повідомленні Радіо Ватикану, цей візит, що відбуватиметься під гаслом «Папа миру в Єгипті миру», матиме виразний екуменічний характер та відзначатиметься міжрелігійним діалогом. Запрошення Главі Католицької Церкви надіслали Президент Республіки, католицькі єпископи, Глава Коптської Православної Церкви Його Святість Тевадрос ІІ та Великий Імам мечеті Аль-Азгаг шейх Ахмед Моххамед ель-Таїб, що очолює однойменний університет, який є провідним осередком ісламського богослов’я сунітського спрямування.
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