У Голландії стартує кампанія «Спробувати життя у Церкві»

31 березня 2017, 11:49 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Спробувати життя у Церкві» – таку назву буде мати кампанія, що проходитиме на вихідні 9 і 10 вересня в Голландії за спільною ініціативою 20-ти християнських Церков країни. Натхненням для назви заходу став вислів з 34-го псалма «Спробуйте й подивіться, який добрий Господь» (Пс 34, 9).

Мета кампанії полягає в тому, щоб спонукати членів громад до того, аби вони особисто запрошували друзів, чи знайомих, які давно не були в храмі, до участі у богослуженні, яке відправлятиметься спеціально для них. 

Ідея заходу зародилася завдяки відомій ініціативі під назвою «Назад до Церкви» (англ. Back to Church), яку започаткував англієць Майкл Гарві в 2004 році і яка потім поширилася у багатьох країнах Заходу. У Сполучених Штатах, наприклад, такий захід організовують кожного року у третю неділю вересня. В рамках підготовки до заходу 21 квітня 2017 р., у голландському місті Нейкерк, пройде семінар за участю Майкла Гарві.

Церкви Голландії створили веб-сайт (www.kerkproeverij.nl) з усіма матеріалами, необхідними для «поширення культури запрошення до храму або парафії»: від запрошень, до пропозицій щодо богослужень, призначених для тих, хто протягом деякого часу не відвідує храм. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

 

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теги до статті:Голландія
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