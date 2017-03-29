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Патріарх Кирил знайшов винуватців революції 1917 року
30 березня 2017, 11:12 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх РПЦ Кирил заявив, що інтелігенція в першу чергу несла відповідальність за революцію 1917 року.
За його словами, "м'ясорубка, яка перемолола всю інтелігенцію, є наслідком злочинів, які інтелігенція зробила проти віри, проти Бога, проти свого народу, проти своєї країни".
Також Патріарх розповів, що шкодує, що зараз триває "війна історичних аргументів". За його словами, різні трактування не повинні стати причиною нових громадянських конфліктів.
У лютому 2017 року Патріарх Кирил назвав революцію 1917 року "великим злочином", повідомляє Радіо Свобода.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.