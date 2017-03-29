У Німеччині знайдена унікальна карта Святої землі

Фрагмент географічної карти XVI століття знайдений в німецькому місті Галле. Правда, для подорожей вона не призначена. Її цінність в іншому.

У сховищі бібліотеки університету імені Мартіна Лютера в східнонімецькому місті Галле зберігаються сотні різних географічних карт - в тому числі і старовинних. Але те, що під час інвентаризації випадково виявлять подібний раритет, ніхто не очікував.

Директор відділу картографії Мартін Шойпляйн (Martin Scheuplein), надівши білі рукавички, дбайливо бере аркуш формату А3, не приховуючи своєї радості. Цей лист був надрукований імовірно в 1540 році.

Йдеться про одну із сторінок 12-сторінкового альбому "Карта Святої землі", виконаного нідерландським художником Германом фан Боркуло. До сих пір було знайдено лише два листа з цього унікального картографічного шедевру. Один зберігається в Британській бібліотеці, інший – в приватній колекції.

На аркуші, знайденому зараз в Університетській та земельній бібліотеці Саксонії-Анхальт (так вона називається офіційно), – зображення згаданих в Біблії місць, сцени, що ілюструють різні історії зі Старого і Нового Завіту. Написи зроблені латинською і старо-нідерландською мовою. Масштаб, відстань між містами і інші важливі географічні характеристики не витримані. Але карта і не призначалася для навігації. Вона носила фіктивний характер і ілюструвала Біблію. Зазвичай подібні карти були своєрідними щоденниками паломницьких подорожей.

Типово для того часу, підкреслює Мартін Шойпляйн, що "генеральний" напрямок карти було орієнтоване не на північ. Вгорі на карті – схід: там знаходилися Свята земля і Єрусалим.

Серед біблійних сцен на карті – порятунок Св. Георгієм царівни від дракона (змія) і зцілення Ісусом глухонімого. Серед міст – Тріполі в сьогоднішньому Лівані і Сепфоріс (Ципорі), який в біблійні часи був головним містом Галілеї. Про це повідомляє DW.