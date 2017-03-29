«Загальна ліквідація ядерної зброї стає моральним та гуманітарним наказом», – Папа до конференції ООН

«Слід запитати себе, наскільки стійкою є рівновага, що ґрунтується на страху, коли вона схильна помножувати страх та підважувати взаємини довіри між народами», – пише Папа Франциск учасникам Конференції ООН для вироблення юридично зобов’язуючого інструменту щодо заборони ядерної зброї, що приведе до її повного викорінення. Конференція ООН відбувається в Нью-Йорку від 27 до 31 березня 2017 року.

Послання від Глави Католицької Церкви зачитав монсеньйор Антуан Камільєрі, заступник Секретаря Державного Секретаріату з питань стосунків з державами, який очолює делегацію Святого Престолу.

«Якщо взяти до уваги основні загрози мирові та безпеці в їх різних вимірах у цьому багатополярному світі ХХІ сторіччя, як от тероризм, асиметричні конфлікти, інформаційна безпека, проблеми довкілля, бідність, то виникає чимало сумнівів щодо відповідності ядерного стримування для того, щоб дати ефективну відповідь на ці виклики», – пише Глава Католицької Церкви, вказуючи також і на «катастрофічні гуманітарні та екологічні наслідки» застосування ядерних боєголовок, що несе з собою «необмежені й неконтрольовані в часі та просторі руйнівні результати». За його словами, не меншу тривогу викликає «марнування ресурсів», спрямованих на ядерне озброєння, що могли би бути використані для «важливіших пріоритетів», якими є зміцнення миру та сприяння цілісному розвиткові людини.

«Слід запитати себе, наскільки стійкою є рівновага, що ґрунтується на страху, коли вона схильна помножувати страх та підважувати взаємини довіри між народами, – наголошує Папа. – Міжнародні мир і стабільність не можуть ґрунтуватися на фальшивому почутті безпеки, на загрозі взаємного чи загального знищення, на простому зберіганні рівноваги сил. Мир слід будувати на справедливості, на цілісному людському розвиткові, на пошані до фундаментальних прав людини, на захисті створіння, на участі всіх у громадському житті, на довірі між народами, на підтримці мирних інституцій, на доступові до освіти й охорони здоров’я, на діалогові й солідарності. В цій перспективі ми потребуємо вийти за рамки ядерного стримування: міжнародна спільнота покликана застосувати перспективні стратегії, щоб підтримати мету миру й стабільності та уникати недалекоглядних підходів до проблем національної та міжнародної безпеки».

На думку Святішого Отця, в такому контексті «загальна ліквідація ядерної зброї стає як викликом, так і моральним та гуманітарним наказом». Для цього слід замислитися над «миром і багатосторонньою колективною безпекою», що виходить за межі понять «страху» та «ізоляціонізму». «Спільне майбутнє людства, – додає він, – вимагає реалістичного зміцнення діалогу, будування та скріплення механізмів довіри й співпраці, здатних створити умови для світу без ядерної зброї».

«Зростаюча взаємозалежність і глобалізація означають, що якою б не була відповідь, яку дамо на загрозу ядерної зброї, вона має бути колективною та узгодженою, ґрунтуючись на взаємній довірі. А її, у свою чергу, можна побудувати виключно через діалог, який буде дійсно спрямований на спільне добро, а не на захист завуальованих чи приватних інтересів», – підсумовує Святіший Отець, наголошуючи, що цей діалог повинен включати всіх: ядерні держави й ті, що не володіють ядерною зброєю, військову та приватну сфери, релігійні спільноти, громадянське суспільство та міжнародні організації, уникаючи «взаємних обвинувачень та поляризації». Про це інформує Радіо Ватикану.