Буддистський монах усиновив 21 дитину від жінок, яких він відмовив від аборту

Буддистський монах Даолу з міського округу Наньтун у східній частині Китаю з 2012 року займається тим, що відмовляє вагітних незаміжніх жінок від аборту, обіцяючи самостійно виховати їх дітей. Зараз під опікою ченця перебуває 21 дитина, про це повідомляє NEWSru.com з посиланням на портал The Global Times.

За словами Даолу, до нього регулярно приходять зневірені матері, щоб розповісти про свою сумну ситуацію. Зрозумівши, що таких жінок дуже багато, для спрощення комунікації монах вирішив використовувати соціальні мережі, такі як QQ і WeChat.

Він пропонував жінкам притулок і переконував їх зберегти дитину. "Інші ченці запитують мене, навіщо я це роблю. Крім порятунку життів, я хочу виховати з дітей ченців, щоб вони продовжили цю справу. Але я не буду їх примушувати. Коли вони виростуть, вони зможуть самі прийняти рішення", - підкреслив Даолу.

Для того, щоб допомагати дітям, він перетворив власний будинок у храм. До того, як стати ченцем, Даолу займався міжнародною торгівлею, і заощадження з того часу знадобились йому тепер.

Однак, не все у його діяльності добре. Так, нещодавно його звинуватили у тому, що усиновлені ним діти - насправді його власні, від численних жінок. Крім того, відповідно до китайського закону від 2014 року, діти, від яких відмовилися матері, не можуть бути усиновлені незареєстрованими релігійними групами, організаціями чи священиками.

Постанова Міністерства цивільної адміністрації КНР і Держуправління Китаю у справах релігії стосувалася всіх релігійних осіб, а також інтернатів, які вони очолюють.

Релігійні діячі, які бажають усиновити дітей, повинні подавати заяви до відомства цивільної адміністрації. Якщо умови утримання дитини не відповідатимуть встановленим нормам, то дитину передадуть опікуну або державному інтернату. У випадку з Даолу місцева поліція вже заявила, що його храм не відповідає будівельним нормам, притулок не відповідає необхідним вимогам, а самі усиновлення не можна вважати законними.

Правоохоронці вважають, що діти, від яких відмовилися матері, повинні відправитися до притулку. Втім, поки що влада не відбирає дітей у ченця. Сам буддист не звертає уваги на скандали, а більше турбується про те, що 14 з 21 дітей, які перебувають під його опікою, не мають реєстрації за місцем проживання, а тому не можуть відвідувати школу або лікарів. Зараз він сфокусований на вирішенні цієї проблеми.