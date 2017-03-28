- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Буддистський монах усиновив 21 дитину від жінок, яких він відмовив від аборту
28 березня 2017, 09:33 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Буддистський монах Даолу з міського округу Наньтун у східній частині Китаю з 2012 року займається тим, що відмовляє вагітних незаміжніх жінок від аборту, обіцяючи самостійно виховати їх дітей. Зараз під опікою ченця перебуває 21 дитина, про це повідомляє NEWSru.com з посиланням на портал The Global Times.
За словами Даолу, до нього регулярно приходять зневірені матері, щоб розповісти про свою сумну ситуацію. Зрозумівши, що таких жінок дуже багато, для спрощення комунікації монах вирішив використовувати соціальні мережі, такі як QQ і WeChat.
Він пропонував жінкам притулок і переконував їх зберегти дитину. "Інші ченці запитують мене, навіщо я це роблю. Крім порятунку життів, я хочу виховати з дітей ченців, щоб вони продовжили цю справу. Але я не буду їх примушувати. Коли вони виростуть, вони зможуть самі прийняти рішення", - підкреслив Даолу.
Для того, щоб допомагати дітям, він перетворив власний будинок у храм. До того, як стати ченцем, Даолу займався міжнародною торгівлею, і заощадження з того часу знадобились йому тепер.
Однак, не все у його діяльності добре. Так, нещодавно його звинуватили у тому, що усиновлені ним діти - насправді його власні, від численних жінок. Крім того, відповідно до китайського закону від 2014 року, діти, від яких відмовилися матері, не можуть бути усиновлені незареєстрованими релігійними групами, організаціями чи священиками.
Постанова Міністерства цивільної адміністрації КНР і Держуправління Китаю у справах релігії стосувалася всіх релігійних осіб, а також інтернатів, які вони очолюють.
Релігійні діячі, які бажають усиновити дітей, повинні подавати заяви до відомства цивільної адміністрації. Якщо умови утримання дитини не відповідатимуть встановленим нормам, то дитину передадуть опікуну або державному інтернату. У випадку з Даолу місцева поліція вже заявила, що його храм не відповідає будівельним нормам, притулок не відповідає необхідним вимогам, а самі усиновлення не можна вважати законними.
Правоохоронці вважають, що діти, від яких відмовилися матері, повинні відправитися до притулку. Втім, поки що влада не відбирає дітей у ченця. Сам буддист не звертає уваги на скандали, а більше турбується про те, що 14 з 21 дітей, які перебувають під його опікою, не мають реєстрації за місцем проживання, а тому не можуть відвідувати школу або лікарів. Зараз він сфокусований на вирішенні цієї проблеми.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Верховний Суд віддав УПЦ (МП) будівлю дитячого садка в Івано-Франківську | 28 березня 2017, 12:20 | Земельні і мaйнові проблеми
Рівненська обласна рада відмовилась повертати костел римо-католикам | 28 березня 2017, 12:11 | Державно-конфесійні стосунки
Папа Римський проти популізму в Європі | 28 березня 2017, 11:13 | Ватикан
Всеукраїнська олімпіада з івриту та єврейської літератури проходить в Дніпрі | 28 березня 2017, 11:02 | Юдейство
Вчені з'ясували, хто менше всіх боїться смерті | 28 березня 2017, 10:33 | Релігія і суспільство
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 15 березня 2017, 10:58
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
Останні коментарі
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.