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У Росії призупинили діяльність "Свідків Єгови"
24 березня 2017, 10:41 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
У Росії призупинили діяльність головної організації "Свідків Єгови". Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на сайт Міністерства юстиції.
Релігійна організація "Управлінський центр Свідків Єгови в Росії" тепер значиться в списку громадських і релігійних об'єднань, робота яких припинена "у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності".
Остаточне рішення про те, чи забороняти роботу організації в Росії, Верховний суд прийме 5 квітня.
"Управлінський центр свідків Єгови в Росії" - головна організація, що управляє філіями "Свідків Єгови" на російській території. У релігійної організації регулярно виникають проблеми з законом - від судових постанов про заборону діяльності і ліквідації відділень до штрафів за зберігання екстремістських матеріалів.
Як стверджується на сайті "Свідків Єгови в Росії", відповідних документів про подачу позову Мін'юстом релігійна організація не отримувала.
"Якщо позов буде задоволений, це спричинить за собою катастрофічні наслідки для свободи віросповідання в Росії, воно безпосередньо торкнеться близько 400 зареєстрованих місцевих релігійних організацій" Свідків Єгови в Росії ", а також торкнеться всіх 2277 релігійних груп по всій країні, які об'єднують 175 тисяч послідовників цієї релігії", - йдеться в заяві.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.