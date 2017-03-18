У Росії призупинили діяльність "Свідків Єгови"

24 березня 2017, 10:41 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Росії призупинили діяльність головної організації "Свідків Єгови". Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на сайт Міністерства юстиції.

Релігійна організація "Управлінський центр Свідків Єгови в Росії" тепер значиться в списку громадських і релігійних об'єднань, робота яких припинена "у зв'язку із здійсненням екстремістської діяльності".

Остаточне рішення про те, чи забороняти роботу організації в Росії, Верховний суд прийме 5 квітня.

"Управлінський центр свідків Єгови в Росії" - головна організація, що управляє філіями "Свідків Єгови" на російській території. У релігійної організації регулярно виникають проблеми з законом - від судових постанов про заборону діяльності і ліквідації відділень до штрафів за зберігання екстремістських матеріалів.

Як стверджується на сайті "Свідків Єгови в Росії", відповідних документів про подачу позову Мін'юстом релігійна організація не отримувала.

"Якщо позов буде задоволений, це спричинить за собою катастрофічні наслідки для свободи віросповідання в Росії, воно безпосередньо торкнеться близько 400 зареєстрованих місцевих релігійних організацій" Свідків Єгови в Росії ", а також торкнеться всіх 2277 релігійних груп по всій країні, які об'єднують 175 тисяч послідовників цієї релігії", - йдеться в заяві.

 

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теги до статті:Державно-конфесійні стосунки в Росії,Свідки Єгови
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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