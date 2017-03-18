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В Італії знайшли невідомий римський храм
24 березня 2017, 09:53 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Великий храм, про існування якого до цих пір нічого не було відомо, виявлений британською експедицією приблизно в 50 кілометрах на північ від Риму.
Про це повідомляє «Хвиля» з посиланням на N+1.
Стіни споруди були виявлені за допомогою георадара в районі сучасного села Фалерії Нові (Falerii Novi) недалеко від містечка Чівіта-Кастеллана (Civita Castellana, провінція Вітербо). Про знахідку повідомляє газета The Times. Оскільки знахідка була зроблена за допомогою неінвазивного пристрою та розкопок там не було, то про датування будівлі не йдеться.
Вимірювання фундаменту фалерійського храму дуже вражаючі: 120 на 60 метрів. Для порівняння, розміри Капітолійського храму в Римі (святилища Юпітера Всеблагого Найбільшого) становили, відповідно до стародавніх свідчень, приблизно 55 на 60 метрів. Вчені вважають, що фалерійці, як і їхні сусіди етруски, тяжіли до великих споруд давньогрецького типу.
Місто Фалерії Нові було закладене, імовірно, в 241 році до нашої ери. Тоді римляни насильно переселили в це місце плем'я фалісків з Фалерії Ветерес (Фалерії Стародавні, сучасна Чівіта-Кастеллана). У 240-х роках до нашої ери фаліскі, скориставшись затяжною війною між Римом і Карфагеном, спробували звільнитися від столітнього римського панування, але були підкорені і вигнані з рідного міста. До епохи пізньої республіки в Фалеріях жило до двох з половиною тисяч чоловік. Це було заможне місто зі своїми театром і амфітеатром. Від міських укріплень до нашого часу збереглися тільки ворота.
Група археологів на чолі з професором Кембриджського університету Мартіном Міллєтом вивчає Фалерії Нові з використанням різних геофізичних приладів з 1997 року. За цей час дослідники виявили сотні будівель: житлові будинки, храми, крамнички, склади, ринкові площі. Також знайдені форум і некрополь. Завдяки археологічним проектам «The Tiber Valley Project» і «The Roman Towns in the Middle and Lower Tiber Valley Project» планування Фалерії вважається однією з найбільш добре вивчених серед давньоримських міст, поступаючись тільки Риму і Остії.
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