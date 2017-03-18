- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Вчені заявили про загрозу обвалу Кувуклії
23 березня 2017, 13:14 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Вчені, які проводили реставрацію каплиці над Гробом Господнім – Кувуклією заявили про загрозу її обвалення через нестійкість фундаменту храму Гробу Господнього у Єрусалимі, що викликана застарілістю дренажної системи будівлі, повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал National Geographic.
23 березня відбулася церемонія освячення відреставрованої Кувуклії. Каплиця знаходиться у центрі храму Гробу Господнього.
Щороку напередодні свята православної Пасхи у ній відбувається сходження Благодатного вогню. "Якщо це не вдасться зробити (відремонтувати дренажну систему), то руйнування не буде повільним процесом, а буде дуже катастрофічним", — цитує журнал голову групи реставраторів професора Антонія Моропулу.
Під храмом Гробу Господнього знаходиться розгалужена система тунелів, там, зокрема, раніше знаходилося сховище води. Тому фахівці мають відремонтувати каналізацію і дренажні системи. Якщо цього не зробити, то фундамент храму втратить стійкість. Планується, що роботи триватимуть приблизно 10 місяців. Очікується, що їх вартість становитиме 6 мільйонів євро.
Фахівці з 2016 року проводять роботи щодо зміцнення конструкції і заміну пошкоджених фрагментів кам'яного облицювання Кувуклії, так як зведена в 1810 році каплиця жодного разу не реставрувалася. У результаті двох землетрусів у 1927 і 1934 роках — вона була серйозно пошкоджена і втратила стійкість. У 1947 році британці в якості тимчасової міри встановили металеві балки, які були прибрані в лютому цього року. При проведенні ремонтних робіт в Кувуклії в жовтні минулого року вчені вперше за 500 років зняли мармурові плити з місця поховання Іісуса Христа, які закривають висічене в скельній породі давнє похоронне ложе.
Храм Воскресіння Христового в Єрусалимі побудований у IV столітті і з тих пір неодноразово перебудовувався. В ньому знаходиться одна з головних святинь християн — Гроб Господній, де, згідно з переказами, був похований, а через три дні Воскрес Ісус Христос. Саме на цьому місці загоряється Благодатний вогонь.
Рейтинг
0
0
Останні новини
П'ятидесятники готують унікальне видання Євангелії від Марка жестовою мовою | 23 березня 2017, 14:01 | Біблія, Українське Біблійне товариство
Вчені заявили про загрозу обвалу Кувуклії | 23 березня 2017, 13:14 | Світові
Єпископ РПЦ порівняв авіабазу РФ в Сирії з монастирем | 23 березня 2017, 12:00 | Світові
В Єрусалимі владики УПЦ (МП) у складі делегації РПЦ взяли участь в освяченні Кувуклії в храмі Гробу Господнього | 23 березня 2017, 11:48 | Реставрація, збереження культурної спадщини |
Львівська архиєпархія УГКЦ кличе журналістів на реколекції | 23 березня 2017, 11:05 | Релігія і суспільство
Популярні статті місяця
1 березня 2017, 09:24 | Релігія і політика | 15 березня 2017, 10:58
Патріарх Філарет пояснив, як війна на Донбасі вплинула на Церкву
22 лютого 2017, 16:12 | Міжнародні відносини | 1 березня 2017, 16:12
Останні коментарі
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко
Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.