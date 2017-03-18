Вчені заявили про загрозу обвалу Кувуклії

Вчені, які проводили реставрацію каплиці над Гробом Господнім – Кувуклією заявили про загрозу її обвалення через нестійкість фундаменту храму Гробу Господнього у Єрусалимі, що викликана застарілістю дренажної системи будівлі, повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал National Geographic.

23 березня відбулася церемонія освячення відреставрованої Кувуклії. Каплиця знаходиться у центрі храму Гробу Господнього.

Щороку напередодні свята православної Пасхи у ній відбувається сходження Благодатного вогню. "Якщо це не вдасться зробити (відремонтувати дренажну систему), то руйнування не буде повільним процесом, а буде дуже катастрофічним", — цитує журнал голову групи реставраторів професора Антонія Моропулу.

Під храмом Гробу Господнього знаходиться розгалужена система тунелів, там, зокрема, раніше знаходилося сховище води. Тому фахівці мають відремонтувати каналізацію і дренажні системи. Якщо цього не зробити, то фундамент храму втратить стійкість. Планується, що роботи триватимуть приблизно 10 місяців. Очікується, що їх вартість становитиме 6 мільйонів євро.

Фахівці з 2016 року проводять роботи щодо зміцнення конструкції і заміну пошкоджених фрагментів кам'яного облицювання Кувуклії, так як зведена в 1810 році каплиця жодного разу не реставрувалася. У результаті двох землетрусів у 1927 і 1934 роках — вона була серйозно пошкоджена і втратила стійкість. У 1947 році британці в якості тимчасової міри встановили металеві балки, які були прибрані в лютому цього року. При проведенні ремонтних робіт в Кувуклії в жовтні минулого року вчені вперше за 500 років зняли мармурові плити з місця поховання Іісуса Христа, які закривають висічене в скельній породі давнє похоронне ложе.

Храм Воскресіння Христового в Єрусалимі побудований у IV столітті і з тих пір неодноразово перебудовувався. В ньому знаходиться одна з головних святинь християн — Гроб Господній, де, згідно з переказами, був похований, а через три дні Воскрес Ісус Христос. Саме на цьому місці загоряється Благодатний вогонь.