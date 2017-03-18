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Єпископ РПЦ порівняв авіабазу РФ в Сирії з монастирем
23 березня 2017, 12:00 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Російська авіабаза "Хмеймім" в Сирії нагадала єпископу Ахтубинському і Єнотаєвському РПЦ Антонію монастир.
"У духовному сенсі ситуація цікава, нагадує великий чоловічий монастир, де, відповідно, немає Інтернету, телевізора, телефону практично теж немає. При цьому військовослужбовці майже всі займаються спортом в прекрасному тренажерному залі, у них є велика потреба до читання", - розповів єрарх в інтерв'ю радіо синодального Відділу із взаємодії зі Збройними силами "Перемога", ділячись враженнями від відвідування авіабази.
Як зазначив єпископ, військовослужбовці з великою зацікавленістю брали участь в бесідах в рамках пастирської години.
"У загальному і цілому така інформаційна блокада, яка там влаштована, допомагає їм освіжити свою свідомість, у результаті з'являється потреба поговорити про важливі духовні моменти. Ось це мене найбільше вразило", - зізнався він.
При цьому представник Церкви заявив, що побачив там "абсолютно нове обличчя наших Збройних сил", повідомляє Інтерфакс-релігія.
Нагадаємо, російські військові льотчики, які так приємно вразили єрарха, «відзначилися» під час бомбардувань сирійського міста Алеппо, скидаючи парашутні бомби на невинних дітей, жінок та людей похилого віку.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.