Католицький архиєпископ Сицилії заборонив мафіозі ставати хрещеними батьками

Католицький архиєпископ Сицилії Мікеле Пеннізі заборонив членам мафії брати участь у Таїнстві хрещення і ставати хрещеними батьками. Про це пише ВВС.

«Мафія перейняла термін «хрещений батько» у церкви, щоб надати своїм ватажкам ореол релігійної значущості, а насправді ці два світи зовсім несумісні», - сказав архієпископ.

Як зазначається, до округу Мікеле Пеннізі входить і сумнозвісне село Корлеоне, яке увічнив у своєму романі «Хрещений батько» Маріо Пьюзо. У лютому цього року архієпископ різко засудив рішення священика Корлеоне дозволити синові місцевого гангстера Тото Ріїна стати хрещеним батьком своєї племінниці. Новий указ архієпископа архієпископа Пеннізі забороняє засудженим за «безчесні злочини» виступати в ролі хрещених батьків. При цьому архієпископ визнає, що мафіозний «кодекс честі» або «омерта» буде перешкоджати реалізації цього указу.

У 2008 році архієпископу Мікеле Пеннізі погрожували розправою після того, як він відмовився дозволити поховати за релігійним обрядом главу мафії Крочефіссо Еманнуелло. Тоді поліція приставила до ієрарха охорону.

У 2014 році Папа Франциск також кинув виклик організованій злочинності, відлучивши від Католицької церкви всіх мафіозі. «Ті, хто йдуть дорогою зла, як це роблять мафіозі, не єдині з Богом», – сказав Папа Римський.