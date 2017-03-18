Влада Бельгії заборонила в'їзд до королівства 12 турецьким імамам

20 березня 2017, 10:13 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Держсекретар Бельгії з питань притулку та міграції Тео Франкен відмовив у видачі довгострокових віз 12 імамів з Туреччини, які в середу мали намір прибути в королівство, щоб провести проповіді в невизнаних державою мечетях, повідомляють РИА Новости з посиланням на газету Dernière Heure.

Мулли планували проповідувати в Намюрі, Білзене та Генті.

Десять з 12 імамів подали скарги на рішення Франкена в бельгійську Рада з вирішення суперечок з іноземцями. Чотири скарги вже відхилені.

Рада мотивувала це тим, що право на свободу релігії порушено не було, оскільки турецькі імами знаходяться за межами Бельгії та не підпадають під юрисдикцію бельгійського держави.

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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