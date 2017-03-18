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Влада Бельгії заборонила в'їзд до королівства 12 турецьким імамам
20 березня 2017, 10:13 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Держсекретар Бельгії з питань притулку та міграції Тео Франкен відмовив у видачі довгострокових віз 12 імамів з Туреччини, які в середу мали намір прибути в королівство, щоб провести проповіді в невизнаних державою мечетях, повідомляють РИА Новости з посиланням на газету Dernière Heure.
Мулли планували проповідувати в Намюрі, Білзене та Генті.
Десять з 12 імамів подали скарги на рішення Франкена в бельгійську Рада з вирішення суперечок з іноземцями. Чотири скарги вже відхилені.
Рада мотивувала це тим, що право на свободу релігії порушено не було, оскільки турецькі імами знаходяться за межами Бельгії та не підпадають під юрисдикцію бельгійського держави.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.