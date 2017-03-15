Рада рабинів Європи засудила рішення про заборону хіджабів на роботі в ЄС

17 березня 2017, 09:45 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Постанова Європейського суду, що санкціонує можливість роботодавцям забороняти на робочих місцях релігійний одяг і символіку, в тому числі хіджаби, є недружнім сигналом для релігійних меншин Європи, який обмежує свободу віросповідання, заявив голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт, повідомляють РИА Новости.

Згідно з рішенням суду, роботодавці можуть ввести заборону в тому випадку, якщо є "внутрішнє правило компанії, яке забороняє видиме носіння будь-якого філософського або релігійного символу". В такому випадку заборона, як постановив суд, "не є прямою дискримінацією".

"Це рішення стане недружнім сигналом для релігійних меншин Європи, що може привести до посилення расової ненависті та ксенофобії в суспільстві. Заборона на носіння традиційної атрибутики будь-якої релігії: мусульманського одягу, іудейської стоси або ціціт (атрибут іудейської ритуальної одягу) або сикхського тюрбану, є спробою обмеження прав і свобод віруючих людей", — наводить слова Гольдшмидта прес-служба Ради рабинів Європи.

Запит на позицію суду ЄС з цього питання поступив у зв'язку з рішенням керівництва бельгійської охоронної фірми G4S звільнити співробітницю, яка відмовилася зняти чадру на роботі. За запитом бельгійського касаційного суду належало з'ясувати, чи можуть ці дії розглядатися як пряма дискримінація.

 

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теги до статті:Пінхас Гольдшмідт,Хіджаб
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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