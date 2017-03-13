Російська Православна Церква за кордоном закликала прибрати Леніна з Червоної площі

14 березня 2017, 08:25 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

В РПЦЗ заявили, що тіло "вождя Володимира Леніна необхідно прибрати з Червоної площі, передає "РИА Новости".  

"Одним із символів примирення російського народу з Господом могло б служити звільнення Червоної площі від останків головного гонителя і мучителя XX століття і руйнування поставлених йому пам'ятників", - йдеться в документі РПЦЗ.

Церква вважає, що найменування вулиць, областей і міст слід також позбавити назв на честь Леніна, оскільки вони "донині позбавлені їхніх історичних назв".

"Світу була ненависна Російська Імперія, спадкоємиця Святої Православної Русі. Ні вірність союзницьким зобов'язанням, ні повсякчасна готовність Російських Государів до співпраці не допомагали", - йдеться в заяві.

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теги до статті:РПЦЗ
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  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:17

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