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Кроляча нора привела до 700-річного підземного храму тамплієрів
13 березня 2017, 13:08 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
В англійському Шропширі звичайна ззовні кроляча нора виявилася входом до таємного храму, облаштованого в системі підземних печер Про це повідомляє espreso.tv з посиланням на Мetro.
Печери використовували тамплієрами – членами середньовічного лицарського ордену, який існував у ХІІ-ХІV століттях і брав участь у хрестових походах. Над печерами наразі знаходиться звичайне фермерське поле.Світлини незвичайного підземного храму зробив і оприлюднив фотограф Майкл Скотт із Бірмінгема.
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