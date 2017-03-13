Кроляча нора привела до 700-річного підземного храму тамплієрів

В англійському Шропширі звичайна ззовні кроляча нора виявилася входом до таємного храму, облаштованого в системі підземних печер Про це повідомляє espreso.tv з посиланням на Мetro.

Печери використовували тамплієрами – членами середньовічного лицарського ордену, який існував у ХІІ-ХІV століттях і брав участь у хрестових походах. Над печерами наразі знаходиться звичайне фермерське поле.Світлини незвичайного підземного храму зробив і оприлюднив фотограф Майкл Скотт із Бірмінгема.