Іспанець понад півстоліття самотужки будує унікальний собор

Хусто Гальєго народився 1925 року в іспанському містечку Мехорада-дель-Кампо за 40 км на схід від Мадрида. У віці 27 років він вступив до монастиря у сусідньому місті, і залишався ченцем протягом восьми років. Але був змушений залишити монастир, коли захворів туберкульозом.

Оскільки він більше не міг служити Богу в якості ченця, Гальєго вирішив побудувати собор на ділянці землі, яку він успадкував від своєї родини. Його прохання про дозвіл на будівництво влада проігнорувала, оскільки не повірила в серйозність намірів чоловіка. Але Гальєго це не зупинило. В 1961 році він розпочав будівництво церкви, не маючи на це ані дозволу, ані архітектурного досвіду.

Нещодавно фотограф Родольфо Контрерас зустрівся з Гальєго і розпитав його про собор, який місцеві називають "Собор Хусто". Грандіозність проекту вразила фотографа.

"Я - не експерт в архітектурі, але собор виглядає так, ніби його розробили і звели справжні фахівці, - каже він. - Ніколи на скажеш, що за його спорудженням стоїть людина без архітектурної чи будівельної освіти".

Гальєго не завершив свою освіту через громадянську війну в Іспанії в 1930-ті роки, і тому черпав натхнення з книг і фотографій замків та соборів. Він не мав формального плану будівництва, але найбільше в дизайні собору відчувається вплив романського стилю з колонами та низкою арок.

Будівельні матеріли він закупав на гроші, успадковані від батька, а також збирав на вулицях міста старі цеглини для повторного використання.

Протягом багатьох років Гальєго самотужки виконував усі будівельні роботи. Іноді йому допомагали племінники, за що він оплачував їхнє навчання в школі. Собор Хусто перетворився на проект усього життя.

Найбільший з 28 куполів, що облямовують споруду, має близько 40 метрів у діаметрі, а його спорудження тривало 30 років. Найбільше Гальєго подобається саме він.

Гальєго присвятив собору все своє життя. Він ніколи не допускав думки кинути будівництво, і ніколи не мав бажання зайнятися чимось іншим. Він і досі прокидається щоранку вдосвіта, щоби попрацювати, окрім неділі, коли відвідує заутреню в церкві.

Останні 20 років разом із Гальєго працює його земляк Анхель Лопес, якого надихнув проект і він запропонував свою допомогу. Лопес, зокрема, створив вітражі і пофарбував склепіння собору. Він також не мав попереднього досвіду в архітектурі.

Тепер Лопес допомагає 91-річному Гальєго з важкими роботами. Одного дня він успадкує будівництво і повинен буде довести його до кінця.

У своєму заповіті Гальєго залишає Собор Хусто Католицькій Церкві. За словами Гальєго, церква задоволена його творінням, але зможе прийняти пожертвування, тільки якщо він нарешті отримає дозвіл на будівництво.

Гальєго сподівається, що одного дня його собор стане чинною церквою, а його самого після смерті поховають тут.

Собору ще далеко до завершення. Будівля і куполи - повністю готові, але ще залишається багато роботи з внутрішнього оздоблення. Лопес розповів фотографу, що, вочевидь, йому будуть потрібні ще одні руки. Окрім того, інтер'єрні роботи потребуватимуть додаткового фінансування, якого ані в нього, ані в Гальєго поки що немає.

Отже, остаточна дата завершення храму поки що також не відома. Про це інформує BBC Україна.