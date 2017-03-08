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Каплиця Вознесіння на Єлеонській горі постраждала від підпалу
11 березня 2017, 11:01 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Каплиця Вознесіння Христового, розташована на вершині Єлеонської гори в Єрусалимі, постраждала від навмисного підпалу 8 березня, повідомляє Благовест-інфо.
У Францисканській кустодії Святої землі, повідомили, що, ймовірно, зловмисники підпалили автомобільну покришку, поклали її на шановану віруючими скелю, що знаходиться всередині каплиці. Саме з цього місця, за переказами, вознісся на небо Ісус Христос через 40 днів після Свого Воскресіння.
Вогонь також завдав шкоди розташованій поблизу крамниці, власники якої – члени мусульманської сім'ї – торгують листівками і релігійними сувенірами
За версією поліції, причиною підпалу міг стати конфлікт між двома сім'ями, пов'язаними з цим святим місцем. З'явилася інформація, що заарештований і перебуває на допиті один підозрюваний.
Каплиця Вознесіння – одна з чотирьох святинь Палестини, що регулюється так званим «Статусом кво». Цей документ передбачає, якою мірою і в якому порядку можуть користуватися цією святинею різні конфесії.
Вознесенська каплиця знаходиться під юрисдикцією управління вакуфів – мусульманського органу з нагляду за релігійною власністю. Нинішня каплиця на Єлеонській горі була побудована за часів хрестоносців, на місці більш давньої споруди, зруйнованої в 614 році персами. Цю святиню також шанують мусульмани, які допускають, що вознесіння Ісуса Христа на небо могло бути насправді, але вони не вірять в Його Воскресіння.
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