Розпочала діяльність «Жіноча рада» при Папській Раді в справах культури

У Ватикані 7 березня 2017 р відбулося представлення «Жіночої ради» – постійного дорадчого органу, що діятиме при Папській Раді в справах культури, щоб надати у цьому відомстві простір та безперервність жіночому голосові. Її діяльність координуватиме Консуело Корраді, проректор Вільного Університету Внебовзятої Діви Марії, що у Римі.

До ради входять 37 жінок. Це університетські викладачки, підприємці, політики, митці, актриси, журналістки. Серед них – дві черниці та дві працівниці Ватикану: журналістка Радіо Ватикану та завідуюча відділом сучасного мистецтва Ватиканських Музеїв. Розлогою є різноманітність культурного, географічного, а навіть і віровизнаннєвого походження членів ради, між якими є ісламська теолог з Ірану Шахразад Гушманд.

Виступаючи під час представлення, що відбулося у Ватиканському прес-центрі, кардинал Джанфранко Равазі, Президент Папської Ради в справах культури, зазначив, що донедавна на керівних посадах цього ватиканського відомства не було жодної жінки. Отож, за словами відомого дослідника Святого Письма, яким є кардинал Равазі, «бракувало Божого образу в його повноті», адже у Книзі Буття читаємо, що Бог створив людину на Свій образ і подобу чоловіком та жінкою. Тепер, із заснуванням нового органу, речі змінилися.

«Насамперед, йде мова про жіночий погляд на всю діяльність нашого відомства, – сказав він. – Їхній вклад можна розглядати на двох рівнях. З одного боку, без сумніву, йдеться про зміст, про речі, які ми раніше не передбачили, що належать до їхнього жіночого досвіду, їхнього досвіду праці, включаючи й мирянський. А другим аспектом є стиль. Спробувати ввести, наприклад, глобальніше й барвистіше прочитання дійсності й тем, якими ми займаємося, дещо відклавши набік вишуканий філософсько-богословський аналіз, притаманний церковній мові».

У світлі того, що Папа Франциск, відповідаючи на запитання про роль жінки у Церкві, постійно наголошує на тому, що її не слід сприймати з виключно з функціональної точки зору, кардинал Равазі зазначив, що він рішуче відкидає думку про те, що новий орган є лише спробою заповнення необхідної квоти чи «косметичним» додатком до Папської Ради. «Ні, – наголосив він, – вони повноправно входять у всі механізми нашої, так би мовити, політики у сфері культури».

Відповідаючи на запитання, що означає її присутність в раді, мусульманка Шахразад Гушманд зазначила: «Показує різноманітність. Ця дикастерія, що представляє культуру, бажає запропонувати наступне послання: відмінності можуть стати джерелом збагачення, і якщо їх переживати в гармонійний спосіб, завжди приноситимуть лише добро».

У світлі ствердження, що в ісламському світі жінка займає другорядні ролі, Шахразад Гушманд звернула увагу на те, що це не виключно мусульманська проблема, адже прояви дискримінації існують по всій планеті та в усіх контекстах. «Це явище, яке слід вивчати, поборювати, але з терпеливістю, мудрістю й в дусі прощення. Існує чимало жінок-богословів, феміністок та активісток також і в мусульманському світі, які цим займаються. Ми в цій раді вважаємо, що жіноче прочитання подій може спричинитися до ціліснішого бачення історичних, релігійних та культурних явищ».

Координатор групи Консуело Корраді звернула увагу на важливість відмінностей між статями і взаємодоповнюваності: «Жінки відрізняються від чоловіків, – сказала вона. – Рівність прав не означає втратити наші відмінності. Якою є ця жіноча відмінність? Я б її підсумувала так: вміти поєднати ніжність та силу. Ми хочемо стати для чоловіків свідками того, що можна зворушуватися, страждати і радіти, не втрачаючи при цьому свою силу».

Про це повідомляє Радіо Ватикану.