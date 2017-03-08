- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Розпочала діяльність «Жіноча рада» при Папській Раді в справах культури
9 березня 2017, 10:06 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
У Ватикані 7 березня 2017 р відбулося представлення «Жіночої ради» – постійного дорадчого органу, що діятиме при Папській Раді в справах культури, щоб надати у цьому відомстві простір та безперервність жіночому голосові. Її діяльність координуватиме Консуело Корраді, проректор Вільного Університету Внебовзятої Діви Марії, що у Римі.
До ради входять 37 жінок. Це університетські викладачки, підприємці, політики, митці, актриси, журналістки. Серед них – дві черниці та дві працівниці Ватикану: журналістка Радіо Ватикану та завідуюча відділом сучасного мистецтва Ватиканських Музеїв. Розлогою є різноманітність культурного, географічного, а навіть і віровизнаннєвого походження членів ради, між якими є ісламська теолог з Ірану Шахразад Гушманд.
Виступаючи під час представлення, що відбулося у Ватиканському прес-центрі, кардинал Джанфранко Равазі, Президент Папської Ради в справах культури, зазначив, що донедавна на керівних посадах цього ватиканського відомства не було жодної жінки. Отож, за словами відомого дослідника Святого Письма, яким є кардинал Равазі, «бракувало Божого образу в його повноті», адже у Книзі Буття читаємо, що Бог створив людину на Свій образ і подобу чоловіком та жінкою. Тепер, із заснуванням нового органу, речі змінилися.
«Насамперед, йде мова про жіночий погляд на всю діяльність нашого відомства, – сказав він. – Їхній вклад можна розглядати на двох рівнях. З одного боку, без сумніву, йдеться про зміст, про речі, які ми раніше не передбачили, що належать до їхнього жіночого досвіду, їхнього досвіду праці, включаючи й мирянський. А другим аспектом є стиль. Спробувати ввести, наприклад, глобальніше й барвистіше прочитання дійсності й тем, якими ми займаємося, дещо відклавши набік вишуканий філософсько-богословський аналіз, притаманний церковній мові».
У світлі того, що Папа Франциск, відповідаючи на запитання про роль жінки у Церкві, постійно наголошує на тому, що її не слід сприймати з виключно з функціональної точки зору, кардинал Равазі зазначив, що він рішуче відкидає думку про те, що новий орган є лише спробою заповнення необхідної квоти чи «косметичним» додатком до Папської Ради. «Ні, – наголосив він, – вони повноправно входять у всі механізми нашої, так би мовити, політики у сфері культури».
Відповідаючи на запитання, що означає її присутність в раді, мусульманка Шахразад Гушманд зазначила: «Показує різноманітність. Ця дикастерія, що представляє культуру, бажає запропонувати наступне послання: відмінності можуть стати джерелом збагачення, і якщо їх переживати в гармонійний спосіб, завжди приноситимуть лише добро».
У світлі ствердження, що в ісламському світі жінка займає другорядні ролі, Шахразад Гушманд звернула увагу на те, що це не виключно мусульманська проблема, адже прояви дискримінації існують по всій планеті та в усіх контекстах. «Це явище, яке слід вивчати, поборювати, але з терпеливістю, мудрістю й в дусі прощення. Існує чимало жінок-богословів, феміністок та активісток також і в мусульманському світі, які цим займаються. Ми в цій раді вважаємо, що жіноче прочитання подій може спричинитися до ціліснішого бачення історичних, релігійних та культурних явищ».
Координатор групи Консуело Корраді звернула увагу на важливість відмінностей між статями і взаємодоповнюваності: «Жінки відрізняються від чоловіків, – сказала вона. – Рівність прав не означає втратити наші відмінності. Якою є ця жіноча відмінність? Я б її підсумувала так: вміти поєднати ніжність та силу. Ми хочемо стати для чоловіків свідками того, що можна зворушуватися, страждати і радіти, не втрачаючи при цьому свою силу».
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
Рейтинг
0
0
Останні новини
На Тернопільщині горіла церква | 9 березня 2017, 16:27 | Надзвичайні ситуації
Рівень культури визначається рівнем поваги до жінки, - Патріарх УГКЦ про 8 березня | 9 березня 2017, 11:20 | Релігія і суспільство |
Як зробити Церкву цікавою для молоді: акценти дискусії | 9 березня 2017, 10:51 | Діти, молодь і релігія |
Закарпатські єпископи просять вірян не зривати первоцвіти та не купувати їх у браконьєрів | 9 березня 2017, 10:37 | Церква і екологія
Ватиканський дипломат: релігійна свобода – основне право кожної людини в будь-якій країні | 9 березня 2017, 10:16 | Світові
Популярні статті місяця
8 лютого 2017, 17:45 | Суспільство-дайджест | | 7 березня 2017, 16:21
Кирилл Фролов: «Митрополит Агафангел ... является наилучшим, для России, вариантом...» (ч.17.)
7 лютого 2017, 07:48 | Колонка Тетяни Деркач | | 9 березня 2017, 17:41
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
Останні коментарі
России нет с 1917 года, на её месте территория под управлением христопродавцев, верных ленинцев, совкового быдла, колхозной сволоты, поэтому в кромешной тьме, гниении и зловонии повсеместный бардак,
27. Андрей Деркач в интервью интерфакс Украина, опубликованного 16.11.2016 г., рассказывал о недопустимости вмешательства во внутренние дела религиозных организаций, в т.ч. УПЦ (МП) со стороны
26. О письмах Драбинко направлненных Патриарху Кириллу 31.01.2014 и 18.06.2014 можно сказать, что он был неуправляем и позволял себе, будучи всего лишь помощником Предстоятеля УПЦ на должности
25.В цикле указывается на два указа Предстоятеля от 06.08.2013: 1.об увольнении протоиерея Владимира Коцабы с должности председателя админ.аппарата Киевской митрополии с зачислением за штат до
24. В тоже время, Драбинко, изображая обиженную мину на страдальческом лице, утаил от Управляющего делами то, что к тому времени у него было уже две печати Предстоятеля. А он передал только одну. Как