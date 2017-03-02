В Ізраїлі серед сміття виявлена ​​скульптура часів Першого Храму

Гід Аміхай Ноам і його син в ході екскурсії в північному Негеву випадково натрапили на невеличку скульптуру. Виявилося, що їх знахідка була виготовлена майстрами ще за часів Першого Храму, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на сайт cursorinfo.co.il.

Фігурка, зображує жінку, що знаходилася серед покладів розбитого глиняного посуду неподалік від Тель-Наджила. Ноам відразу зрозумів, що вона може мати велику історичну цінність, тому негайно звернувся в Управління стародавностей Ізраїлю.

Співробітники організації розглянули фотографії, які надіслав гід, і підтвердили його припущення. Керівник підрозділу Управління старожитностей та боротьби з мародерством Амір Ганор подякував Ноаму і його сину за внесок у археологічне надбання країни.