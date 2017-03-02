"Нелюдський графік" заважає Патріарху Кирилу пересісти з «Мерседеса» на «Ладу»

2 березня 2017, 11:24 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Кирил не може їздити на "Ладі Калині" або на громадському транспорті через "нелюдський графік". Про це заявив глава синодального відділу РПЦ із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

"У нього нелюдські навантаження і нелюдський графік. І те, що десь йому забезпечений певний рівень життя, який, запевняю вас, далекий від рівня навіть дуже багатої людини. У мене є друзі, які займаються бізнесом, і рівень життя, який у них є, просто непорівнянний. Тому мені треба в цій ситуації говорити, що треба було йому на "Ладі Калині" їздити або в трамваї?!" - сказав він в інтерв'ю телеканалу RTVi, повідомляє РБК-Україна

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теги до статті:Кирил (Гундяєв)
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Останні коментарі

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

  • Стефан | 1 березня 2017, 22:20

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  • Оленка | 1 березня 2017, 21:47

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  • Стефан | 1 березня 2017, 17:35

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  • Оленка | 1 березня 2017, 16:12

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