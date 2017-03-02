"Нелюдський графік" заважає Патріарху Кирилу пересісти з «Мерседеса» на «Ладу»

Патріарх Кирил не може їздити на "Ладі Калині" або на громадському транспорті через "нелюдський графік". Про це заявив глава синодального відділу РПЦ із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда.

"У нього нелюдські навантаження і нелюдський графік. І те, що десь йому забезпечений певний рівень життя, який, запевняю вас, далекий від рівня навіть дуже багатої людини. У мене є друзі, які займаються бізнесом, і рівень життя, який у них є, просто непорівнянний. Тому мені треба в цій ситуації говорити, що треба було йому на "Ладі Калині" їздити або в трамваї?!" - сказав він в інтерв'ю телеканалу RTVi, повідомляє РБК-Україна.



