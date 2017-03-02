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ООН засуджує напади на католицькі парафії в Демократичній Республіці Конго
2 березня 2017, 10:39 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
На веб-порталі ООН опубліковано заяву з приводу недавніх нападів на католицькі парафії та інші католицькі інституції в Конго, яку підписали Місія Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, Апостольська Нунціатура в Конго та Єпископська Конференція країни.
«Місця поклоніння належать усім і вони повинні бути поза політикою; храми – це місця для молитви і їх потрібно захищати та шанувати», – йдеться у заяві. Особливо жорстокими були напади в провінціях Кіншаса, Гаут-Катанґа, Центральному Касаї та Східному Касаї. «Через ці дії, – читаємо далі в заяві, – злочинці ставлять під загрозу загальне добро всіх конголезців».
Маман С. Сідікоу, Спеціальний представник Генерального Секретаря Організації Об'єднаних Націй в Демократичній Республіці Конго та глава згаданої Місії, Аархиєпископ Кісангані Марсель Утембі, що очолює Єпископську Конференцію Конго, та Папський Нунцій, архиєпископ Луїс Маріано Монтемайор, закликали негайно припинити ці жорстокі дії. Вони звернулися до політичних діячів, щоб вони, в свою чергу, також засудили ці дії для того, щоб уникнути будь-яких спроб маніпуляцій, спрямованих на підрив здійснення політичної угоди від 31 грудня минулого року про проведення президентських виборів у 2017 році. Про це інформує Радіо Ватикану.
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