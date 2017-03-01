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Першим заступником генсека ООН стала мусульманка
1 березня 2017, 10:52 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Першим заступником генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша призначена мусульманка, повідомляє Islam-today.
Церемонія офіційного вступу на посаду відбулася в Нью-Йорку.
«Я докладу всіх зусиль для реалізації цілей сталого розвитку. Саме сталий розвиток – це один із найбільш ефективних способів досягнення миру на землі», - зазначила на церемонії Аміна Мохаммед.
Насамперед вона має намір боротися з бідністю, а також працювати над створенням можливостей для молоді та досягненням гендерної рівності.
Аміна Мохаммед народилася 1961 року. Освіту вона отримала в Нігерії і Великобританії. До цього працювала радником президента Нігерії і викладачем в Колумбійському університеті у Нью-Йорку. Мусульманка заміжня, у неї шестеро дітей.
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