Першим заступником генсека ООН стала мусульманка

1 березня 2017, 10:52 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Першим заступником генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша призначена мусульманка, повідомляє Islam-today.

Церемонія офіційного вступу на посаду відбулася в Нью-Йорку.

 «Я докладу всіх зусиль для реалізації цілей сталого розвитку. Саме сталий розвиток – це один із найбільш ефективних способів досягнення миру на землі», - зазначила на церемонії Аміна Мохаммед.

Насамперед вона має намір боротися з бідністю, а також працювати над створенням можливостей для молоді та досягненням гендерної рівності.

Аміна Мохаммед народилася 1961 року. Освіту вона отримала в Нігерії і Великобританії. До цього працювала радником президента Нігерії і викладачем в Колумбійському університеті у Нью-Йорку. Мусульманка заміжня, у неї шестеро дітей.

Система Orphus
теги до статті:Аміна Мохаммед,ООН
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Стефан | 1 березня 2017, 17:35

    Верные ленинцы на Донбассе митингуют, кучкуются у памятников извергу Ленину, а потом идут убивать патриотов Украины, отстаивающих территориальную целостность страны, противостоящих внешней агрессии

  • Оленка | 1 березня 2017, 16:12

    ну і? Хіба я кажу, що Росія нині поводить себе як наш друг? Потрібно пам"ятати, що Церква - це створіння наддержавне. Вона не засуджує людей, не засуджує приналежність до тієї чи іншої

  • keleynik | 1 березня 2017, 10:35

    Без сомнения - надо, чтобы батюшки УПЦ окормляли военнослужащих ВСУ, объясняли бы им, что украинского народа нет, что есть единый русский народ, который искусственно разделил враждебный к России

  • Стефан | 28 лютого 2017, 23:28

    «Украина нас, русских, родила, выкормила, выпестовала и вывела в люди, дала нам письменность и веру — потому она и «ненька», а Киев — «мать городов русских». Рожденные в днепровской купели, мы

  • Dantshik | 28 лютого 2017, 20:17

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

Популярні статті місяця