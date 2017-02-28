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Каплицю над Гробом Господнім в Єрусалимі звільнили від металевих балок
28 лютого 2017, 11:41 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Реставратори забрали металеві балки, які підтримували Кувуклію — каплицю над Гробом Господнім. Ці балки захищали будівлю від руйнувань з 1947 року, повідомляє РИА Новости з посиланням на ізраїльську газету Haaretz.
Фахівці з 2016 року проводять роботи щодо зміцнення конструкції і заміни пошкоджених фрагментів її кам'яного облицювання, так як зведена в 1810 році каплиця жодного разу не реставрувалася.
У результаті двох землетрусів у 1927 і 1934 роках — вона була серйозно пошкоджена і втратила стійкість. У 1947 році британці в якості тимчасової підтримки встановили металеві балки.
"Англійці зробили відмінну роботу, дуже добре, що вони встановили балки. Але тепер наші моделі показали, що структура (Кувуклії) стійка і їх можна прибрати", — розповідає керівник реставраційних робіт у храмі Гробу Господнього Антонія Марополу.
Надалі, за її словами, планується відреставрація дренажну систему під будівлею храму. Марополу сподівається, що паломники зможуть побачити відреставровану Кувуклію вже на свято Пасхи – 16 квітня.
При проведенні ремонтних робіт в Кувуклії в жовтні минулого року вчені вперше за 500 років зняли мармурові плити з місця поховання Іісуса Христа, які закривають зверху висічене в скельній породі давнє похоронне ложе. Храм Воскресіння Христового в Єрусалимі був побудований в IV столітті і з тих пір неодноразово перебудовувався. В ньому знаходиться одна з головних святинь християн — Гроб Господній, де, згідно з переказами, був похований, а через три дні воскрес Іісус Христос. Саме на цьому місці загоряється Благодатний вогонь.
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Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.