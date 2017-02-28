Каплицю над Гробом Господнім в Єрусалимі звільнили від металевих балок

28 лютого 2017, 11:41 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Реставратори забрали металеві балки, які підтримували Кувуклію — каплицю над Гробом Господнім. Ці балки захищали будівлю від руйнувань з 1947 року, повідомляє РИА Новости з посиланням на ізраїльську газету Haaretz.

Фахівці з 2016 року проводять роботи щодо зміцнення конструкції і заміни пошкоджених фрагментів її кам'яного облицювання, так як зведена в 1810 році каплиця жодного разу не реставрувалася.

У результаті двох землетрусів у 1927 і 1934 роках — вона була серйозно пошкоджена і втратила стійкість. У 1947 році британці в якості тимчасової підтримки встановили металеві балки.

"Англійці зробили відмінну роботу, дуже добре, що вони встановили балки. Але тепер наші моделі показали, що структура (Кувуклії) стійка і їх можна прибрати", — розповідає керівник реставраційних робіт у храмі Гробу Господнього Антонія Марополу.

Надалі, за її словами, планується відреставрація дренажну систему під будівлею храму. Марополу сподівається, що паломники зможуть побачити відреставровану Кувуклію вже на свято Пасхи – 16 квітня.

При проведенні ремонтних робіт в Кувуклії в жовтні минулого року вчені вперше за 500 років зняли мармурові плити з місця поховання Іісуса Христа, які закривають зверху висічене в скельній породі давнє похоронне ложе. Храм Воскресіння Христового в Єрусалимі був побудований в IV столітті і з тих пір неодноразово перебудовувався. В ньому знаходиться одна з головних святинь християн — Гроб Господній, де, згідно з переказами, був похований, а через три дні воскрес Іісус Христос. Саме на цьому місці загоряється Благодатний вогонь.

Система Orphus
теги до статті:Ізраїль,Храм Гробу Господнього в Єрусалимі
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Dantshik | 28 лютого 2017, 20:17

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

  • Леонтій | 24 лютого 2017, 14:51

    Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...

  • Adanantus | 24 лютого 2017, 11:33

    Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою

  • Николай Николаев | 24 лютого 2017, 10:52

    гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии

  • Fr. Valerii | 24 лютого 2017, 10:38

    Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.

Популярні статті місяця