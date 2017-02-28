Туристка намагалася пронести до Стіни Плачу клинок

Співробітники поліції на пропускному пункті перед Стіною Плачу в Старому місті Єрусалим затримали туристку, у тростині якої виявився клинок, повідомляє УНІН-релігії з посиланням на інформаційне агенство cursorinfo.co.il.

В ході опитування виявилося, що 60-річна жінка, у якої боліли ноги після прогулянки по Старому місту, в першому-ліпшому сувенірному магазині купила собі очеретину, навіть не підозрюючи, що в цій палиці є "сюрприз" у вигляді прихованого клинка. З цією палицею вона і вирушила до пропускного пункту перед Стіною Плачу.

Жінка розповіла поліцейським, де саме купила тростину. Їй повернули палицю, попередньо видаливши з неї клинок.