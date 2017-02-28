Туристка намагалася пронести до Стіни Плачу клинок

28 лютого 2017, 09:21 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Співробітники поліції на пропускному пункті перед Стіною Плачу в Старому місті Єрусалим затримали туристку, у тростині якої виявився клинок, повідомляє УНІН-релігії з посиланням на  інформаційне агенство cursorinfo.co.il.

В ході опитування виявилося, що 60-річна жінка, у якої боліли ноги після прогулянки по Старому місту, в першому-ліпшому сувенірному магазині купила собі очеретину, навіть не підозрюючи, що в цій палиці є "сюрприз" у вигляді прихованого клинка. З цією палицею вона і вирушила до пропускного пункту перед Стіною Плачу.

Жінка розповіла поліцейським, де саме купила тростину. Їй повернули палицю, попередньо видаливши з неї клинок.

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теги до статті:Ізраїль
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Останні коментарі

  • Dantshik | 28 лютого 2017, 20:17

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

  • Леонтій | 24 лютого 2017, 14:51

    Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...

  • Adanantus | 24 лютого 2017, 11:33

    Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою

  • Николай Николаев | 24 лютого 2017, 10:52

    гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии

  • Fr. Valerii | 24 лютого 2017, 10:38

    Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.

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