Ватикан б’є тривогу: наступна світова війна може вибухнути через боротьбу за воду

Папська Академія Наук запроcила до Ватикану політиків, учених і релігійних лідерів з усього світу, щоб розробити міжнародну стратегію управління водними ресурсами. На вчорашньому (23 лютого) засіданні нагадали, що майже 750 мільйонів людей, як і раніше, не мають вільного доступу до питної води.

Організатори Ватиканського саміту цитують слова Папи Франциска: не здається абсурдом те, що наступна світова війна може вибухнути через боротьбу за воду. Вони нагадують, що доступ до води, основи життя, виникає з права на життя кожної людини. Звідси ж слідує необхідність відповідної світової, національної та регіональної, політики, щоб не було більше людей, позбавлених цього фундаментального права.

«Доступ до питної води становить одну з умов гідного життя», — підкреслює головуючий, бразильський кардинал Клаудіу Хуммес. У нараді беруть участь, зокрема, головний рабин Рима Ріккардо Ді Сеньї, міністр ісламських справ Ахмед Тоуфік із Марокко та міністр довкілля Аргентини. Дводенний саміт, який триває під гаслом «Право людини на воду», завершиться спільною декларацією, що має на меті показати шлях виходу з кризи, якою є відсутність доступу до достатньої кількості води і яка дедалі поширюється. Про це інформує CREDO.