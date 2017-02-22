В Ізраїлі під час реставрації синагоги знайдено 1800-річний камінь з написами на івриті

Під час реставрації синагоги в галілейському селищі Пкіін археологи виявили камінь, схожий на підставу статуї, з давніми написами на івриті. На думку фахівців, вік цього артефакту близько 1800 років, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на проект "Єврейські новини".

Пкіін вважається дуже важливим місцем у давній історії Ізраїлю. Згідно з переказами, саме тут рабин Шімон Бар-Йохай знайшов притулок при порятунку від римлян після повстання Бар-Кохби. В цьому ж селищі він разом з сином Элазаром написав головну книгу каббали «Зоар». До недавнього часу документального підтвердження цієї інформації не було. Але після знахідки археологів можна з упевненістю стверджувати, що 18 століть тому в цьому населеному пункті мешкали євреї і функціонувала синагога.

Кам'яний постамент з двома цитатами з Тори виявили в суміжному дворі між будинком сімейства Зінаті та старої пкіінської синагогою, в якій за легендою закладені два камені зі стіни Єрусалимського храму.

Вчені припускають, що для зведення будівлі, датованої 1873 роком, будівельники частково використовували камені, що залишилися від стародавнього молитовного дому.

Єврейська сім'я Зінаті вже кілька поколінь живе в Пкііні, не дивлячись на те, що сьогодні в селищі мешкають переважно араби. Остання представниця цього роду, Маргаліт Зінаті, доглядає за будинком старої пкіінської синагоги, яка зараз функціонує в якості музею.