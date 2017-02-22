- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В Ізраїлі під час реставрації синагоги знайдено 1800-річний камінь з написами на івриті
24 лютого 2017, 09:53 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Під час реставрації синагоги в галілейському селищі Пкіін археологи виявили камінь, схожий на підставу статуї, з давніми написами на івриті. На думку фахівців, вік цього артефакту близько 1800 років, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на проект "Єврейські новини".
Пкіін вважається дуже важливим місцем у давній історії Ізраїлю. Згідно з переказами, саме тут рабин Шімон Бар-Йохай знайшов притулок при порятунку від римлян після повстання Бар-Кохби. В цьому ж селищі він разом з сином Элазаром написав головну книгу каббали «Зоар». До недавнього часу документального підтвердження цієї інформації не було. Але після знахідки археологів можна з упевненістю стверджувати, що 18 століть тому в цьому населеному пункті мешкали євреї і функціонувала синагога.
Кам'яний постамент з двома цитатами з Тори виявили в суміжному дворі між будинком сімейства Зінаті та старої пкіінської синагогою, в якій за легендою закладені два камені зі стіни Єрусалимського храму.
Вчені припускають, що для зведення будівлі, датованої 1873 роком, будівельники частково використовували камені, що залишилися від стародавнього молитовного дому.
Єврейська сім'я Зінаті вже кілька поколінь живе в Пкііні, не дивлячись на те, що сьогодні в селищі мешкають переважно араби. Остання представниця цього роду, Маргаліт Зінаті, доглядає за будинком старої пкіінської синагоги, яка зараз функціонує в якості музею.
Рейтинг
0
0
Останні новини
У православних і греко-католиків 27 лютого розпочинається Великий піст | 24 лютого 2017, 13:00 | Релігійні свята і традиції
Священики та семінаристи УГКЦ змагалися у гігант-слаломі | 24 лютого 2017, 12:56 | Релігія і спорт, відпочинок, здоровий спосіб життя
В УПЦ (МП) звинувачують Мінкульт у «затягуванні в суді процесу оскарження нереєстрації статутів УПЦ» | 24 лютого 2017, 10:48 | Державно-конфесійні стосунки
Згадали: Суд дозволив УПЦ (МП) провести Всеукраїнську ходу, яка відбулася ще у 2016 році | 24 лютого 2017, 10:16 | УПЦ (МП)
В Ізраїлі під час реставрації синагоги знайдено 1800-річний камінь з написами на івриті | 24 лютого 2017, 09:53 | Світові
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
7 лютого 2017, 09:33 | Протести і конфлікти | 9 лютого 2017, 08:21
У Дніпрі суд розглядає повернення органного залу з власності УПЦ (МП)
Останні коментарі
Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.
http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/