У польських Плоцьку та Червінську вперше відбулися греко-католицькі богослужіння

14 грудня 2017, 10:13 | Українці поза Україною | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

У м. Плоцьк (Мазовецьке воєводство, Польща) та містечку Червінськ-на-Віслі почали проходити регулярні богослужіння для греко-католиків. Про це повідомила місцевим медіа речниця римо-католицької курії Плоцька Ельжбета Ґжибовська.

Служби Божі будуть відбуватися у нижньому костелі оо. Салезіантів св. Станіслава Костки, званому поточно «Станіславівка», а також у монастирі Богородиці Утішення в Червінську.

Перша Літургія в Станіславівці

Як повідомила Е. Ґжибовська, ініціатива богослужінь для українців вийшла від греко-католицького архиєпископа Євгена (Поповича), Митрополита Перемисько-Варшавського. Він попрохав єпископа Плоцького Петра Ліберу про можливість душпастирської допомоги для греко-католиків у Плоцькому регіоні. Перша Служба Божа відбулася у неділю, 3 грудня, о 12.00, у Червінську вона розпочинатиметься о 15.00. До цього часу українці їздили молитися до Варшави.

Службу Божу правитимуть священики з греко-католицької парафії бл. Миколая Чарнецького у Варшаві. Отець Богдан Круба, котрий відслужив першу літургію, повідомив ЗМІ:

-  Мене вразив цей день. Якщо тут є люди з України, ми хочемо для них служити. Не їдемо до Плоцька, щоб щось доводити, а щоб служити, щоб наші вірні могли висповідатися, щоб могли почути Слово Боже, взяти участь у літургії. Ми хочемо їм допомогти, щоб вони не загубилися у новій дійсності, щоб мали духовну опіку та могли молитися своєю мовою та у власній літургії, щоб не втратили віру шукаючи покращення матеріальних умов.

У промові, виголошеній польською мовою, священик нагадав, що Українська Греко-Цатолицька Церква є частиною Вселенської Церкви, визнає вищість папи римського, а відрізняється передусім історією і обрядом.

- Ми повинні будувати єдність, що випливає з Ісусового Хреста, - говорив о. Круба, підкреслюючи, що обидва народи пережили чимало мук. – Люди, для котрих ми проводимо цю Службу Божу, приїхали сюди працювати змушені бідністю, а також війною. Вони не приїхали сюди «будувати Україну», бо тут від століть є Польща.

Перша Літургія в Станіславівці

За інформацією о. Круби, в околицях Плоцька та Червінська може перебувати біля кільканадцяти тисяч мігрантів з України різних визнань: православних, греко-католиків та протестантів. Священик попрохав учасників Служби Божої та медіа поширювати інформацію про початок богослужінь.

Богослужіння для українців у Червінську проводили раніше оо. Салезіани, проте польською та у західному обряді – лишень проповіді перекладалися українською. Зараз Літургія відбуватиметься за східним обрядом у римо-католицькому  соборі.

У першій Службі Божій взяли участь не лише українці, але також поляки.

— Мій дід був зі Львова і розповідав мені, що перед війною любив ходити до церкви, щоб послухати ті особливі наспіви та взяти участь у Літургії. Я захотів досвідчити те, що й дідусь, - сказав один з мешканців Плоцька.

— Я живу в Оршимові біля Вишогроду, але приїхала на Службу до Червінська, оскільки захотіла сама у такій молитві взяти участь та показати дітям дещо іншу Службу Божу, ніж наша [римо]-католицька, - розповіла ще одна учасниця Літургії.

За даними міського управління праці у Плоцьку, лише за перше півріччя поточного року отримано біля 3,8 тис. заяв на отримання роботи для осіб з України.

Повідомлення для РІСУ підготував Роман Кабачій за матеріалами PortalPlock, PlockGoscPl, Ekai.pl, PortalPlock

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теги до статті:УГКЦ в Польщі,Українсько-польські стосунки,Українці в Польщі
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