Президент Порошенко у Вільнюсі відвідав храм УГКЦ і подякував за допомогу Україні

8 грудня 2017 року відбувся робочий візит Президента України Петра Порошенка до Литовської Республіки з метою участі у Десятому засіданні Ради Президентів України і Литви.

В рамках візиту сьогодні Петро Порошенко відвідав греко-католицький храм Пресвятої Трійці, де оглянув виставку світлин про Революцію Гідності. У храмі відбулася зустріч з українською діаспорою та нагородження відзнаками України видатних осіб Литви.

У промові Петро Порошенко наголосив на символічності цієї зустрічі у храмі, який 500 років тому побудував князь Костянтин Острозький.

"Цей храм - символічне місце. Понад 500 років тому його побудував князь Костянтин Острозький, як символ об’єднання Литви і України. Це також символ того, що коли Україна і Литва об’єднані, нас ніхто не переможе. Тут, з Вільнюса, щоденно лунає молитва за Україну, за довгоочікуваний і бажаний мир, лунає молитва за українських воїнів, які захищають мир, свободу і демократію не лише України, але й всієї Європи. Я вдячний святим отцям, українській громаді та владі Литви за допомогу Україні. Перша зброя, після початку російської агресії у 2104 році прийшла до України з Литви, перша гуманітарна допомога. Перших поранених українських воїнів, і найбільшу кількість, прийняла Литва.

Сьогодні Литва є найнадійнішим союзником і дипломатом України в Євросоюзі. Дозвольте мені ще раз повторити ті слова, які вперше прозвучали саме в цьому храмі більше 500 років тому: коли Литва і Україна разом – ми непереможні», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави також зазначив, що сьогодні, коли українська делегація зайшла в цей храм, перше, що побачили - це фото з Майдану. «Те, що можна було дуже часто почути на Майдані – разом до перемоги. Сьогодні – це актуально і для України і Литви. Слава Литві і слава Україні», - сказав він.

Президент оглянув експозицію фотовиставки, присвяченої Революції гідності.

Петро Порошенко вручив орден Свободи першому керівнику відновленої Верховної Ради (Сеймасу) Литовської Республіки у 1990–1992 роках, Спікеру Сеймасу Литовської Республіки у 1996–2000 роках Вітаутасу Ландсбергісу. Також Глава держави вручив орден князя Ярослава Мудрого II ступеня Прем'єр-міністру Литовської Республіки у 1999-2000 та 2008-2012 роках Андрюсу Кубілюсу.

Він назвав символічним, що високі нагороди України литовці отримують саме в українському храмі – Українській греко-католицькій церкві Пресвятої Трійці у Вільнюсі.

Додамо, Вільнюський храм Пресвятої Трійці у червні цього року відзначив свій 500-літній ювілей. У 1514 році його збудував князь Костянтин Острозький у подяку Господу Богу за перемогу під м.Оршею. На початку ХVІІ століття у цій святині звершував свій духовний подвиг святий священномученик Йосафат Кунцевич.

Отці василіани є єдиними греко-католицькими священнослужителями в Литовській Республіці. Вони опікуються не лише місцевими українцями та литовцями, а й заробітчанами, які доволі часто приїжджають у Вільнюс на будівельні роботи, та студентами, котрі тут навчаються. Також обслуговують парафіян у Клайпеді, Елєктренаї, Йонаві та Каунасі. Без них не відбувається жоден патріотичний захід, пов’язаний з Україною.

Цьогоріч отці василіани відзначили 25-річчя з повернення до Литви. 10 листопада 2017 року в Литві відбьулися урочисті заходи з відзначення 400-річчя заснування Василіанського чину Святого Йосафата за участі Патріарха Святослава, Предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви.

Світлини зі сайту Президента