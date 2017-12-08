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Президент Порошенко у Вільнюсі відвідав храм УГКЦ і подякував за допомогу Україні
8 грудня 2017, 19:26 | Українці поза Україною | 1 | | Код для блогу | |
8 грудня 2017 року відбувся робочий візит Президента України Петра Порошенка до Литовської Республіки з метою участі у Десятому засіданні Ради Президентів України і Литви.
В рамках візиту сьогодні Петро Порошенко відвідав греко-католицький храм Пресвятої Трійці, де оглянув виставку світлин про Революцію Гідності. У храмі відбулася зустріч з українською діаспорою та нагородження відзнаками України видатних осіб Литви.
У промові Петро Порошенко наголосив на символічності цієї зустрічі у храмі, який 500 років тому побудував князь Костянтин Острозький.
"Цей храм - символічне місце. Понад 500 років тому його побудував князь Костянтин Острозький, як символ об’єднання Литви і України. Це також символ того, що коли Україна і Литва об’єднані, нас ніхто не переможе. Тут, з Вільнюса, щоденно лунає молитва за Україну, за довгоочікуваний і бажаний мир, лунає молитва за українських воїнів, які захищають мир, свободу і демократію не лише України, але й всієї Європи. Я вдячний святим отцям, українській громаді та владі Литви за допомогу Україні. Перша зброя, після початку російської агресії у 2104 році прийшла до України з Литви, перша гуманітарна допомога. Перших поранених українських воїнів, і найбільшу кількість, прийняла Литва.
Сьогодні Литва є найнадійнішим союзником і дипломатом України в Євросоюзі. Дозвольте мені ще раз повторити ті слова, які вперше прозвучали саме в цьому храмі більше 500 років тому: коли Литва і Україна разом – ми непереможні», - підкреслив Петро Порошенко.
Глава держави також зазначив, що сьогодні, коли українська делегація зайшла в цей храм, перше, що побачили - це фото з Майдану. «Те, що можна було дуже часто почути на Майдані – разом до перемоги. Сьогодні – це актуально і для України і Литви. Слава Литві і слава Україні», - сказав він.
Президент оглянув експозицію фотовиставки, присвяченої Революції гідності.
Петро Порошенко вручив орден Свободи першому керівнику відновленої Верховної Ради (Сеймасу) Литовської Республіки у 1990–1992 роках, Спікеру Сеймасу Литовської Республіки у 1996–2000 роках Вітаутасу Ландсбергісу. Також Глава держави вручив орден князя Ярослава Мудрого II ступеня Прем'єр-міністру Литовської Республіки у 1999-2000 та 2008-2012 роках Андрюсу Кубілюсу.
Він назвав символічним, що високі нагороди України литовці отримують саме в українському храмі – Українській греко-католицькій церкві Пресвятої Трійці у Вільнюсі.
Додамо, Вільнюський храм Пресвятої Трійці у червні цього року відзначив свій 500-літній ювілей. У 1514 році його збудував князь Костянтин Острозький у подяку Господу Богу за перемогу під м.Оршею. На початку ХVІІ століття у цій святині звершував свій духовний подвиг святий священномученик Йосафат Кунцевич.
Отці василіани є єдиними греко-католицькими священнослужителями в Литовській Республіці. Вони опікуються не лише місцевими українцями та литовцями, а й заробітчанами, які доволі часто приїжджають у Вільнюс на будівельні роботи, та студентами, котрі тут навчаються. Також обслуговують парафіян у Клайпеді, Елєктренаї, Йонаві та Каунасі. Без них не відбувається жоден патріотичний захід, пов’язаний з Україною.
Цьогоріч отці василіани відзначили 25-річчя з повернення до Литви. 10 листопада 2017 року в Литві відбьулися урочисті заходи з відзначення 400-річчя заснування Василіанського чину Святого Йосафата за участі Патріарха Святослава, Предстоятеля Української Греко-Католицької Церкви.
Світлини зі сайту Президента
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- 8 грудня 2017, 20:59| Коментувати коментар
"На початку ХVІІ століття у цій святині звершував свій духовний подвиг святий священномученик Йосафат Кунцевич."---------------------------------------------------------------------------------------------------- І дійсно: історично на теренах Литви зустрілися й перетнулися, взаємно доповнюючи і збагачуючи одна одну, принаймні, кілька етнокультурних та релігійних ідентичностей і традицій. І, мабуть, зовсім не випадково, що раніше дехто називав Вільнюс "литовським Єрусалимом"...------------------------------------------------------------------------------------------------ На превеликий жаль, зокрема, згаданий вище унійний єпископ Полоцький владика Йосафат Кунцевич трагічно загинув 25 листопада 1623 р. у Вітебську. Він став жертвою жорстокої розправи з боку розлюченого натовпу у перебігу гострого релігійно-суспільного конфлікту і протистояння "Русь нищить Русь". Котрі в тій порі - і не без зовнішнього (й, передусім, московського) втручання й підбурювання - спалахнули на українсько-білоруських теренах...---------------------------------------------------------------------------------------- А от, приміром, уже у ХХ ст., у міжвоєнну добу, силове захоплення і анексія Польщею Вільнюса, який литовці по праву вважають своєю столицею, стало причиною серйозного загострення міждержавних литовсько-польських стосунків. І що в тому часі ледь не призвело до прямого воєнного зіткненнями поміж обома країнами...------------------------------------------------------------------ З іншого боку, влітку 1940 р. Литва була окупована Червоною армією та насильно приєднана до складу СРСР. Й це, а особливо той жорстокий кривавий терор і репресії, розпочаті й розгорнуті там сталінсько-беріївьким НКВД, призвели до спалаху масового обурення з боку місцевого населення. І що з початком німецько-радянської війни вибухнуло у формі антибільшовицького народного повстання, яке супроводжувалося нещадно-масштабними зіткненнями, нападами й розправами - як на політичному, так і особливо міжетнічному ґрунті...------------------------------------------------------------------------- А вже далі, відповідно, мали місце досить широкі й активні співпраця і колаборації чималого числа литовців із нацистською окупаційною владою. В т. ч. їх - так чи так, прямо або непрямо, тою чи іншою мірою - але, тим не менше, участь у багатьох геноцидних і каральних акціях останньої... І ментально-психологічні спадщина і наслідки всього цього, на жаль, не вповні і не конче подолані в литовському суспільстві ще аж подосі...
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