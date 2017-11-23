УПЦ (МП) пропонує українцям в діаспорі храми РПЦ

26 листопада 2017 року митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко) освятив у м. Боліден храм на честь святителя Миколая. При цьому храмі Московського Патріархату буде відкрита українська православна парафія, утворена вихідцями з Запорізької області, котрі проживають в цьому регіоні Швеції, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ.

На святкове богослужіння зібралися православні з навколишніх міст – Лулео, Шеллефтео та ін. За богослужінням молилися православні українці, росіяни та шведи. Під час Літургії була прочитана молитва за мир в Україні.



Вітаючи прочан з відкриттям нової парафії, що тепер має власний типовий храм, владика підкреслив, що «цей храм відкритий для всіх, не лише для українців чи росіян, а для всіх, хто любить Бога, хто вірний Богу».



Митрополит Лука також дав інтерв‘ю місцевому телебаченню та поспілкувався з представниками місцевих ЗМІ.



Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП) продовжує працювати над створенням українських парафій у храмах РПЦ в місцях компактного проживання українців у різних країнах світу. Оскількі УПЦ (МП) веде свою діяльність в інших країнах лише через відповідний відділ РПЦ, остання надає їй свої храми і дозвіл на служіння. Зокрема, 12 листопада 2017 р. в Португалії розпочалися регулярні богослужіння в новоствореній "українській православній парафії" РПЦ. Представники української діаспори в Португалії звинуватили новостворену громаду РПЦ у тому, що вона прикривається ім'ям Української Православної Церкви, насправді залишаючись у складі РПЦ і таким чином вводячи в оману представників української громади.

25 листопада митрополит Лука також звершив у храмі РПЦ м. Боліден панахиду за упокій жертв голодоморів. У своєму слові після панахиди владика Лука зокрема зазначив: «Сьогодні, Мати Церква молиться за усіх жертв, що полягли у результаті страшних, нелюдяних подій, і здіймає свій голос, для того, щоб кожен ще раз замислився, до якої міри він може впасти, якщо прибере Бога зі свого життя. Це вірний шлях до самознищення, до саморуйнування. Шлях, що не має жодних моральних норм та обмежень. Ми молимося, аби Господь зберіг в нас людяність, зберіг образ Божий у кожному серці».

Характерно, що сам Глава РПЦ Патріарх Кирил традиційно ухиляється від шанування пам'яті жертв трагедії, яка торкнулася не лише України, але й Росії. У цей же час Папа Римський Франциск і Константинопольський Патріарх Варфоломій говорять про Голодомор як про велику трагедію українського народу.