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Найстаріша українська церква Австралії відзначила ювілей
20 листопада 2017, 10:16 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
В Австралії урочистою Літургією відзначили 50-річчя храму святого Михаїла у Квінбіяні (УГКЦ). У заходах взяли участь представники українського посольства в Австралії, генерального консульства України в Сіднеї, високого представництва УГКЦ в Австралії та численної української громади австралійського столичного регіону, повідомляє Укрінформ.
“Приємно, що стільки українців зібралося на сьогоднішнє свято. Святий Михаїл має особливе місце в українській історії. Церкви з його іменем не раз були фортецями на захисті свободи і незалежності України. Найближчим історичним прикладом є Михайлівський золотоверхий собор, який став основним прихистком героїв Революції гідності”, – наголосив посол України в Австралії Микола Кулініч.
Голова української громади Квінбіяна В’ячеслав Спесивий нагадав про історію створення храму, який своїми руками збудували українські емігранти у 1967 році.
"Мова йде про 40 родин, які приїхали в Австралію після війни. Багато з них не мали власного житла, але жертвували свій час, працю чи заощадження, щоб побудувати церкву, навколо якої гуртуватиметься громада", - зазначив він.
Своїми спогадами про служіння у храмі св. Михаїла поділилися й багатолітні парохи церкви о. Олег Стефанишин та о. Дмитро Сенів.
Голова Об’єднаної української громади Канберри і Квінбіяну Юліан Романик наголосив, що храм св. Михаїла був основою для зародження організованої громади у столиці Австралії, і довгий час, поки не побудували церкву у Канберрі, був єдиним центром українства у столичному регіоні.
"Знаково, що українська церква в Австралії досі залишається тим місцем, де найчастіше гуртуються українці", - наголосив він.
В рамках святкування організували виставку фотографій з історії будівництва та діяльності церкви.
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