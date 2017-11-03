УПЦ в США відкрила виставку про своїх митрополитів

4 листопада в Консисторії Української Православної Церкви США (Константинопольський Патріархат) в Сомерсеті, Нью-Джерзі, урочисто відкрито виставку «Українські православні пастирі у Новому світі: Митрополити УПЦ США», присвячену 100-літтю місцевої Церкви, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Нову добу.

На час прибуття українців в Америці вже існували православні парафії Російської та Грецької Церков. Але у 1919 році декілька груп українців в США організували автономну Українську Православну Церкву. У 1924 році її очолив єпископ Української Автокефальної Православної Церкви Іван Теодорович, який отримав свячення від митрополита Василя Липківського. В США і Канаді йому підпорядковувалось близько 300 парафій, 60 священиків, а також 20 парафій було в Бразилії. 14 жовтня 1950 року в Нью-Йорку відбувся об'єднаний собор УПЦ США, на якому оголошено про утворення єдиної митрополії УПЦ США, митрополитом обрано архиєпископа Івана Теодоровича, його заступником архиєпископа Мстислава Скрипника.

У 1971 році митрополит І. Теодорович помер, його змінив митрополит Мстислав Скрипник, який у 1990 році був вибраний у Києві Патріархом Української Автокефальної Православної Церкви.

12 березня 1995 року УПЦ США, канонічний статус якої не був унормований, увійшла в юрисдикцію Константинопольського Патріархату. У 1998 році 4 парафії перейшли до УПЦ КП. Тепер УПЦ США очолює митрополит УПЦ США і УАПЦ в діаспорі Антоній Щерба.

На відкритті виставки промовляли директор Українського історико-освітнього центру Наталя Гончаренко, митрополит Антоній і науковець центру д-р Михайло Андрець. У церемонії взяв участь архиєпископ Даниїл.

У виставковій залі були показані фотографії, документи, відеофільми про митрополитів УПЦ США Івана Теодоровича, Мстислава Скрипника, Андрія Кущака, Константина Багана, Антонія Щербу. Ці матеріали походять з зібрань о. Ігоря Губаржевського, о. Івана Галущака, о. Григорія Хомницького, Стефана Максим’юка, Наталі Капелюх, Петра Фединського та Українського історико-освітнього центру. Були також дарунки Ярослави Француженко і парафії св. Володимира у Філадельфії.

Науковець Михайло Андрець розповів присутнім про життя та діяльність митрополитів.

Зокрема, з'ясувалося, що митрополит Іван Теодорович (1887-1971) у період перших українських визвольних змагань був капеланом Сірої дивізії Армії УНР, потім єпископом Кам'янець-Подільським, після 1924 року керував українською єпархією у США та Канаді. Проживав у Філадельфії.

Митрополит Андрій Кущак (1901-1986) у 1918-1920 роках воював в рядах Української Галицької Армії. Вищу освіту здобув у університетах Львова і Кракова. У 1928 році емігрував у Канаду. У 1932 році висвячений у сан священика. 29 листопада 1966 року обраний керуючим Української Православної Церкви в Америці. У 1983 році возведений у сан митрополита.

Патріарх Київський і всієї Руси-України Мстислав (1898-1993) народився у Полтаві, навчався в офіцерській школі в Оренбурзі. У березні 1918 року вступив добровольцем до кінно-гайдамацького полку ім. Костя Гордієнка Окремої Запорізької дивізії Армії УНР, у складі якого брав участь у боях проти червоних у 1918-1919 роках. У 1920-1921 роках був особистим ад'ютантом головного отамана УНР Симона Петлюри. З 1923 року перебував в еміграції у Варшаві. У 1942 році був висвячений на єпископа Переяславського Української Православної Церкви. З 1949 року обрано заступником митрополита УПЦ у США та головою Консисторії. У 1971 році очолив УПЦ у США, а також діаспори в Европі та Австралії.

Митрополит Константин Баган (1936- 2012), народився у Піттсбургу, навчався в Колегії св. Андрія у Вінніпезі, в семінарії св. Володимира, в Університеті Дукен. 18 грудня 1971 року прийняв чернечий постриг з ім'ям Константина. В 1979 році возведений у сан архиєпископа.

Виставка діятиме до 16 квітня 2018 року. Адреса: 135 DavidsonAve., Somerset, NJ 08873