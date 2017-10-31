В Австрії поляки й українці молилися за прощення та вшанували загиблих

Уже традиційно першого дня листопада каплиця меморіального центру «Концентраційний табір Маутхаузен», що в однойменному селі неподалік Лінца, спільною молитвою примирення об’єднує два братні народи – український та польський.

Саме тут, у цьому моторошному місці, де невинні життя віддали тисячі людей у роки Другої світової війни, вірні української громади УКГЦ в Австрії та польські вірні Римо-Католицької Церкви вже вкотре зібралися на молитву прощення та вшанування загиблих.

Цьогорічна акція примирення була організована з ініціативи польської громади в провінції Верхня Австрія на чолі з отцем Гебертом Сойкою, CR, та громади УГКЦ Лінца, яку очолює генеральний вікарій для католиків візантійського обряду в Австрії отець Юрій Коласа.

Для представників української громади цьогорічне богослужіння було особливим, бо згадували не лише про загиблих у часи останньої Світової війни, а й про сучасне − нелегку ситуацію на Сході України. Молитви лунали за всіх військових та волонтерів, які, не шкодуючи себе, віддали свої життя за Україну.

Після Літургії представники обох громад відвідали польський та український меморіали, де відправили панахиди й пом’янули хвилиною мовчання загиблих героїв. До спільного покладання квітів і свічок долучилися і представники посольств України та Польщі. Свою промову представник Українського посольства в Австрії радник-посланник Юрій Токарський розпочав із подяки польським колегам за підтримку в організації двосторонньої зустрічі та продовжив: «Саме тут, у Маутхаузені, та в інших нацистських і радянських концентраційних таборах, перед тим як відібрати в людини життя, у неї відбирали гідність. Саме гідність людського життя є запорукою того, що ці жахливі моменти історії людства не мають повторитися».

Представник Посольства України зазначив, що сьогодні виявом цієї гідності є те, «що Україна і Польща є добрими партнерами і разом у спільній Європі прагнуть миру та добросусідства один для одного». «Ця гідність виявляється в тому, що наші молоді покоління виростають свідомими нашої спільної історії й тих її сторінок, якими ми можемо гордитися, і тих, за які шкодуємо та які ніколи не мають повторитися. Сьогодні ця гідність виявляється в солідарності та підтримці України з боку Польщі в часі війни, яка продовжує тривати на Сході України. Дякую вам, що ми сьогодні спільно молимося та згадуємо всіх тих, які віддали свої життя за те, щоб Польща і Україна та вся Європа були вільними, та за тих, які сьогодні гинуть за свободу України. Я дякую, що ми разом, як два братніх народи, виявляємо та вшановуємо сьогодні людську гідність», − сказав Юрій Токарський.

Спільна молитва та спільне вшанування загиблих у Маутхаузені − це особлива нагода, коли представники двох братніх народів вже п’ятий рік поспіль складають Богу спільну молитву та тиснуть одне одному руки на знак примирення.

Довідка

Концентраційний табір у селі Маутхаузен був споруджений за дорученням командування СС у 1938 році. Близько 200 тис. осіб були ув'язненими в цьому таборі. E період між 1942 та 1945 роками більше як 100 тис. осіб були страчені. Зусиллями Посольства України в Австрії та Австрійського уряду у меморіальному центрі «Концентраційний табір Маутхаузен» було споруджено меморіал на згадку про закатованих там українців. Уже десятий рік поспіль 1 листопада українські греко-католицькі громади в Західній Австрії спільно моляться за жертв концтабору у Маутхаузен, поминаючи також слугу Божого митрополита Андрея Шептицького та всіх українців, які віддали своє життя за Україну.