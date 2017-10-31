- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В Австрії поляки й українці молилися за прощення та вшанували загиблих
3 листопада 2017, 09:55 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
Уже традиційно першого дня листопада каплиця меморіального центру «Концентраційний табір Маутхаузен», що в однойменному селі неподалік Лінца, спільною молитвою примирення об’єднує два братні народи – український та польський.
Саме тут, у цьому моторошному місці, де невинні життя віддали тисячі людей у роки Другої світової війни, вірні української громади УКГЦ в Австрії та польські вірні Римо-Католицької Церкви вже вкотре зібралися на молитву прощення та вшанування загиблих.
Цьогорічна акція примирення була організована з ініціативи польської громади в провінції Верхня Австрія на чолі з отцем Гебертом Сойкою, CR, та громади УГКЦ Лінца, яку очолює генеральний вікарій для католиків візантійського обряду в Австрії отець Юрій Коласа.
Для представників української громади цьогорічне богослужіння було особливим, бо згадували не лише про загиблих у часи останньої Світової війни, а й про сучасне − нелегку ситуацію на Сході України. Молитви лунали за всіх військових та волонтерів, які, не шкодуючи себе, віддали свої життя за Україну.
Після Літургії представники обох громад відвідали польський та український меморіали, де відправили панахиди й пом’янули хвилиною мовчання загиблих героїв. До спільного покладання квітів і свічок долучилися і представники посольств України та Польщі. Свою промову представник Українського посольства в Австрії радник-посланник Юрій Токарський розпочав із подяки польським колегам за підтримку в організації двосторонньої зустрічі та продовжив: «Саме тут, у Маутхаузені, та в інших нацистських і радянських концентраційних таборах, перед тим як відібрати в людини життя, у неї відбирали гідність. Саме гідність людського життя є запорукою того, що ці жахливі моменти історії людства не мають повторитися».
Представник Посольства України зазначив, що сьогодні виявом цієї гідності є те, «що Україна і Польща є добрими партнерами і разом у спільній Європі прагнуть миру та добросусідства один для одного». «Ця гідність виявляється в тому, що наші молоді покоління виростають свідомими нашої спільної історії й тих її сторінок, якими ми можемо гордитися, і тих, за які шкодуємо та які ніколи не мають повторитися. Сьогодні ця гідність виявляється в солідарності та підтримці України з боку Польщі в часі війни, яка продовжує тривати на Сході України. Дякую вам, що ми сьогодні спільно молимося та згадуємо всіх тих, які віддали свої життя за те, щоб Польща і Україна та вся Європа були вільними, та за тих, які сьогодні гинуть за свободу України. Я дякую, що ми разом, як два братніх народи, виявляємо та вшановуємо сьогодні людську гідність», − сказав Юрій Токарський.
Спільна молитва та спільне вшанування загиблих у Маутхаузені − це особлива нагода, коли представники двох братніх народів вже п’ятий рік поспіль складають Богу спільну молитву та тиснуть одне одному руки на знак примирення.
Довідка
Концентраційний табір у селі Маутхаузен був споруджений за дорученням командування СС у 1938 році. Близько 200 тис. осіб були ув'язненими в цьому таборі. E період між 1942 та 1945 роками більше як 100 тис. осіб були страчені. Зусиллями Посольства України в Австрії та Австрійського уряду у меморіальному центрі «Концентраційний табір Маутхаузен» було споруджено меморіал на згадку про закатованих там українців. Уже десятий рік поспіль 1 листопада українські греко-католицькі громади в Західній Австрії спільно моляться за жертв концтабору у Маутхаузен, поминаючи також слугу Божого митрополита Андрея Шептицького та всіх українців, які віддали своє життя за Україну.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Громада УГКЦ безперешкодно проводить богослужіння у Свято-Благовіщенському храмі у Коломиї | 3 листопада 2017, 14:25 | Земельні і мaйнові проблеми |
Рада Церков виступає за законодавчі зміни задля протидії домашньому насильству | 3 листопада 2017, 14:05 | Законодавство |
Мукачівська греко-католицька єпархія вшанувала 70-річчя мученицької смерті блаженного Теодора Ромжі | 3 листопада 2017, 10:25 | Мукачівська греко-католицька єпархія |
В Австрії поляки й українці молилися за прощення та вшанували загиблих | 3 листопада 2017, 09:55 | Українці поза Україною |
Українська греко-католицька церква в Огайо відсвяткувала 50-річчя | 3 листопада 2017, 09:46 | Українці поза Україною |
Останні коментарі
- 2 листопада 2017, 20:42
Отче! прости им, ибо не знают, что делают, Лука 23:34. Иначе как могут верующие во Христа продолжать дальше изображать распятого Христа, если Христос уже Сам простил распявшим Его, не найдя никакой |
- 2 листопада 2017, 20:06
Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его, Марка 1:7. Итак, если почитать святыми своими бесов может не кто иной как сам дявол-иегова, церковь, |
- 2 листопада 2017, 17:56 |
- 2 листопада 2017, 17:37
Нехай покаються за брехню, лицемірство і плазування перед ворогом. |
- 2 листопада 2017, 14:46
А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших, Матфея 10:14. Иными словами, когда тебе высказывают противную с твоей точку |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
Коментарі