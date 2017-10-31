Українська греко-католицька церква в Огайо відсвяткувала 50-річчя

3 листопада 2017, 09:46 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українська греко-католицька церква Св. Андрія в Пармі (штат Огайо) відзначила півстолітній ювілей від дня свого заснування.

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Як зазначається на Facebook-сторінці храму, урочистості відбулися 7-8 жовтня.

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«50 років минуло з того дня, коли був покладений і освячений наріжний камінь в основу будови храму УГКЦ св. Андрія Первозванного, в якому вже півстоліття прославляється Господнє ім’я і проповідується Святе Євангеліє для спасіння душ», — йдеться у повідомленні адміністрації храму.

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На урочисті заходи було запрошено духовенство різних конфесій та парафіяни. Крім смачних українських страв, гості насолоджувалися співом церковного хору Св. Андрія, декламаціями віршів у виконанні Марії Петрини та Богдани Гарматій і виступом ансамблю «Акорд».
У своїй промові о. Ігор Касіян, настоятель парафії, привітав присутніх із ювілеєм храму та висловив щиру подяку за істотний вклад у життя церкви.

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Крім цього, парафію з 50-річчям привітала Марта Ліщинецька, голова Українських злучених організацій, та вручила грамоту-подяку «За визначну та сумлінну працю для добра Української церкви та громади».

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теги до статті:,УГКЦ в Огайо,УГКЦ в США
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    • Василий Петров | 2 листопада 2017, 20:42

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