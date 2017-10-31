Українська греко-католицька церква в Огайо відсвяткувала 50-річчя

Українська греко-католицька церква Св. Андрія в Пармі (штат Огайо) відзначила півстолітній ювілей від дня свого заснування.

Як зазначається на Facebook-сторінці храму, урочистості відбулися 7-8 жовтня.

«50 років минуло з того дня, коли був покладений і освячений наріжний камінь в основу будови храму УГКЦ св. Андрія Первозванного, в якому вже півстоліття прославляється Господнє ім’я і проповідується Святе Євангеліє для спасіння душ», — йдеться у повідомленні адміністрації храму.



На урочисті заходи було запрошено духовенство різних конфесій та парафіяни. Крім смачних українських страв, гості насолоджувалися співом церковного хору Св. Андрія, декламаціями віршів у виконанні Марії Петрини та Богдани Гарматій і виступом ансамблю «Акорд».

У своїй промові о. Ігор Касіян, настоятель парафії, привітав присутніх із ювілеєм храму та висловив щиру подяку за істотний вклад у життя церкви.

Крім цього, парафію з 50-річчям привітала Марта Ліщинецька, голова Українських злучених організацій, та вручила грамоту-подяку «За визначну та сумлінну працю для добра Української церкви та громади».