Біля столиці Італії відроджують забутий український монастир

25 жовтня 2017, 13:34 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Півсотні волонтерів української громади разом з Українською греко-католицькою церквою відроджують забутий український монастир Святого Теодора Студита «Студіон», який перебуває біля озера Альбано неподалік Рима, повідомило Радіо Свобода.

Монастир розташований за 20 кілометрів від Рима. На сьогодні структура має облаштовані кімнати готельного типу для проживання 30 осіб, а інші приміщення потребують капітального ремонту. Храм перебуває у аварійному стані, тому літургії проводити заборонено.

Українська греко-католицька церква спільно з дипломатами шукають фінансової підтримки для його відновлення. Наразі монастирем опікується призначений прокуратор Орест Козак – ієромонах з Греції.

За словами Козака, церква планує організувати іконографічну школу візантійської традиції, іконописну майстерню, міжнародні конференції та літній табір для дітей.

Він також закликав активніше поширювати рідну традицію серед іноземців, бо про українську церкву майже ніхто не знає.

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теги до статті:Монастир Святого Теодора Студита «Студіон»,УГКЦ в Італії
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:24

      Р. Р. S. Водночас тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 14:20

      Разом з тим тут наша, християн, - і саме як етично-світоглядна - позиція, мабуть, має бути такою: "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 12:25

      Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое, Матфея 13:52. Т.о. какие бы не были даны обещания в любви к Богу Отцу,

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 11:42

      Р. S. Але, з іншого боку, "Отче, прости їм, бо не відають, що чинять" (Лк.23:34).

    • Василий Петров | 25 жовтня 2017, 11:30

      Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, Матфея 12:36-37. Или говоря уже обычным языком:

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