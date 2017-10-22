Відбулася проща українців Західної Європи до Люрду з нагоди 35-ліття освячення храму УГКЦ

З 20 по 22 жовтня у всесвітньо відомому відпустовому Марійському санктуарії у Люрді відбулася Проща українців Західної Європи. Така проща відбувається щороку у жовтні, проте цього разу вона також присвячена святкуванням з нагоди 35-ти ліття освячення храму Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької Церкви. Цьогоріч прибули паломники близько з 20 країн, повідомляє Служба комунікації Паризької єпархії.

Прочани почали прибувати у п’ятницю та мали нагоду помолитися Літургію у люрдському храмі УГКЦ. День завершився міжнародною процесією вервиці, під час якої також лунала українська мова.

В суботу владика Борис Ґудзяк, єпарх єпархії св. Володимира Великого в Парижі, очолив Архиєрейську Божественну Літургію у храмі св. Бернадети у співслужінні з владикою Діонізієм Ляховичем, Апостольським Візитатором для українців у Італії. Окрім численного українського духовенства з різних країн Європи на Літургії був також присутній о. Андре Каб, ректор Люрдського Санктуарію. У своій проповіді владика Борис, роздумуючи над покликанням Леві та постаттю Богородиці, закликав кожного навчитися слухати Божого голосу у своєму житті. «Чи вірю я що Бог сьогодні діє у моєму житті? Чи вірю я, що Він кожного дня мені особисто щось говорить?». Окрім того, владика дав «домашнє завдання» прочанам: «Читаймо слово Боже, кожного дня. Бо воно є особистим листом Бога для кожного з нас сьогодні, тут і тепер»

По обіді ж паломники молилися молебень до Пресвятої Богородиці на подвір’ї храму Успіння Пресвятої Богородиці. У своєму слові владика Борис запросив присутніх задуматися над надбанням УГКЦ у цьому відомому відпустовому місці: храмом Успення Пресвятої Богородиці у Люрді, Домом паломника та готелем. "Український Люрд є нашим домом, і якщо наново відкрити готель у Люрді, то він би міг приймати українських паломників. Але, на жаль, готель є зачиненим і потребує капітального ремонту", - зазначив він.

В неділю владика Діонізій Ляхович очолив Божественну Літургію в Ґроті об’явлення у співслужінні з владикою Борисом.Ця Божественна Літургія у цьому місті стала завершальним моментом святкувань прощі Українців Європи до Люрду та святкування 35-тиліття освячення храму Успіння Пресвятої Богородиці в Люрді.