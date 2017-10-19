Патріарх УГКЦ зустрівся із українцями Йоркширу та Галіфаксу

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) під час свого візиту до Великобританії відвідав міста Йоркшир (Yorkshire town) і Галіфакс (Halifax), де зустрівся з українською громадою. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Візит Глави УГКЦ до Галіфаксу співпав із відзначенням у цьому місті 40-річчя греко-католицької парафії Покрову Пресвятої Богородиці. Там Патріарх здійснив Богослужіння, на яке з’їхалися віряни із навколишніх міст.

Для української спільноти зустріч з Блаженнішим Святославом стала історичною подією, оскільки він став другим Предстоятелем УГКЦ, який побував у їхньому місті. Востаннє Галіфакс у 1970 році відвідав Патріарх Йосиф Сліпий.

Блаженнішого Святослава під час візиту супроводжував аладика Гліб (Лончина). У Галіфаксі єрархи зустрілися із парафіяльним священиком Ярославом Ройом, о. Євгеном Небесняком СЗ із сусідньої української парафії Всіх Святих у Болтоні, а також місцевим англіканським вікарієм, свящ. Кевіном Барнардом.

Патріарх Святослав відслужив молебень до Матері Божої. Під час проповіді він підкреслив важливість довіри до Божої волі не тільки в особистому житті, але і в житті парафії і громади.

На завершення Богослужіння Глава УГКЦ благословив всю громаду та взяв участь у бенкеті та концерті в Українському народному клубі.