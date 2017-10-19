Патріарх УГКЦ зустрівся із українцями Йоркширу та Галіфаксу

22 жовтня 2017, 09:50 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) під час свого візиту до Великобританії відвідав міста Йоркшир (Yorkshire town) і Галіфакс (Halifax), де зустрівся з українською громадою. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Візит Глави УГКЦ до Галіфаксу співпав із відзначенням у цьому місті 40-річчя греко-католицької парафії Покрову Пресвятої Богородиці. Там Патріарх здійснив Богослужіння, на яке з’їхалися віряни із навколишніх міст.

Для української спільноти зустріч з Блаженнішим Святославом стала історичною подією, оскільки він став другим Предстоятелем УГКЦ, який побував у їхньому місті. Востаннє Галіфакс у 1970 році відвідав Патріарх Йосиф Сліпий.

Блаженнішого Святослава під час візиту супроводжував аладика Гліб (Лончина). У Галіфаксі єрархи зустрілися із парафіяльним священиком Ярославом Ройом, о. Євгеном Небесняком СЗ із сусідньої української парафії Всіх Святих у Болтоні, а також місцевим англіканським вікарієм, свящ. Кевіном Барнардом.

Патріарх Святослав відслужив молебень до Матері Божої. Під час проповіді він підкреслив важливість довіри до Божої волі не тільки в особистому житті, але і в житті парафії і громади.

На завершення Богослужіння Глава УГКЦ благословив всю громаду та взяв участь у бенкеті та концерті в Українському народному клубі.

 

 

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теги до статті:Великобританія,Діаспора,Святослав (Шевчук)
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    • Василий Петров | 22 жовтня 2017, 11:40

      И так всегда: говоришь ему: осторожно!!!! НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ, а он: да ну её, пускай горит, у меня всё равно руки заняты, по локоть в крови!!!!!!

    • Василий Петров | 22 жовтня 2017, 11:36

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    • Стефан | 22 жовтня 2017, 01:52

      Каждый воюющий за Украину воюет за правду и справедливость против врагов рода человеческого попирающих разум, человечность и доброту, заповеданные Христом.

    • Михаил | 22 жовтня 2017, 00:35

      Автокефалия, т.е. полная независимость кому? Если для т.н. "упц кп", то она и так полностью независима, никому не подчиняется и даже имеет своего якобы "патриарха" - высший сан

    • Василий Петров | 21 жовтня 2017, 23:11

      Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, Матфея 6:21. Итак, дела милости творимые нами бесплатно и без всякой выгоды для СЕБЯ и есть как сокровище наше. А теперь спросим себя, какое же

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