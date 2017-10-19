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Глава УГКЦ перебуває з візитом у Великобританії
20 жовтня 2017, 11:23 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
На запрошення єпископа єпархії Пресвятої родини в Лондоні Гліба (Лончини), Глава УГКЦ Святослав здійснює офіційний душпастирський візит до Великобританії.
Поїздка триватиме шість днів: від 19 до 31 жовтня і є приурочена до 60-ти ліття створення у Великобританії спершу екзархату, а згодом єпархії УГКЦ.
Як повідомляє Департамент інфорації УГКЦ, 20-23 жовтня Патріарх відвідуватиме парафії та зустрічатиметься з церковними і громадськими організаціями Великобританії.
Під час візиту він виступить у Королівському інституті міжнародних справ (Chatham House), матиме зустрічі з українськими організаціями Великобританії та братиме участь у Зустрічі східних католицьких єпископів Європи (26-29 жовтня 2017 року), яких цього року приймає владика Гліб у Центрі Фоколаринів (Welwyn Garden City).
Цьогорічна тема – «Керигма – Катехиза – Містагогія». Східні католицькі єпископи будуть роздумувати про те, як проголошувати віру, як її навчати та пояснювати і як поширювати християнські цінності.
Кульмінацією конференції 28 жовтня 2017 року стане урочиста Божественна Літургія у Вестмінстерській катедрі. Її очолить Патріарх Святослав, а проповідь виголосить кардинал Вінсент Нікольс, Архиєпископ Вестмінстерський. Ще одна урочиста Божественна Літургія відбудеться 29 жовтня 2017 року в катедральному храмі Пресвятої родини. Її очолить Архиєпископ Циріл (Васіль), Секретар Конгрегації для Східних Церков, а проповідуватиме Блаженніший Святослав. Під час обох Літургій співатиме новостворений Ювілейний хор під керівництвом маестро Богдана Паращука.
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