Глава УГКЦ перебуває з візитом у Великобританії

20 жовтня 2017, 11:23 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

На запрошення єпископа єпархії Пресвятої родини в Лондоні Гліба (Лончини), Глава УГКЦ Святослав здійснює офіційний душпастирський візит до Великобританії.

Поїздка триватиме шість днів: від 19 до 31 жовтня і є приурочена до 60-ти ліття створення у Великобританії спершу екзархату, а згодом єпархії УГКЦ.

Як повідомляє Департамент інфорації УГКЦ, 20-23 жовтня Патріарх відвідуватиме парафії та зустрічатиметься з церковними і громадськими організаціями Великобританії.

Під час візиту він виступить у Королівському інституті міжнародних справ (Chatham House), матиме зустрічі з українськими організаціями Великобританії та братиме участь у Зустрічі східних католицьких єпископів Європи (26-29 жовтня 2017 року), яких цього року приймає владика Гліб у Центрі Фоколаринів (Welwyn Garden City).

Цьогорічна тема – «Керигма – Катехиза – Містагогія». Східні католицькі єпископи будуть роздумувати про те, як проголошувати віру, як її навчати та пояснювати і як поширювати християнські цінності.

Кульмінацією конференції 28 жовтня 2017 року стане урочиста Божественна Літургія у Вестмінстерській катедрі. Її очолить Патріарх Святослав, а проповідь виголосить кардинал Вінсент Нікольс, Архиєпископ Вестмінстерський. Ще одна урочиста Божественна Літургія відбудеться 29 жовтня 2017 року в катедральному храмі Пресвятої родини. Її очолить Архиєпископ Циріл (Васіль), Секретар Конгрегації для Східних Церков, а проповідуватиме Блаженніший Святослав. Під час обох Літургій співатиме новостворений Ювілейний хор під керівництвом маестро Богдана Паращука.

 

Система Orphus
теги до статті:Великобританія,Гліб (Лончина),Святослав (Шевчук)
Рейтинг
0
1
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Василий Петров | 20 жовтня 2017, 19:24

      Почему же у Денисенко (Филарета) так упорно не хотят знать пословицы: на ВОРЕ и шапка горит???? Только если учесть, что не только у самого Денисенко (Филарета), но и у всей его "паствы",

    • Василий Петров | 20 жовтня 2017, 19:16

      Итак, какая же вина УПЦ МП перед РПЦ и лично Кирилом и какую сакральную жертву принёс Денисенко (Филарет)в борьбе за первенство с УПЦ МП???? На самом деле, механизм уничтожения УПЦ МП был заложен

    • boryspil | 20 жовтня 2017, 16:28

      Якщо мається на увазі той Бог, що створив неба й землю, то треба Бог писати з великої літери. Це елементарно. Якщо ж мається на увазі якийсь інший бог, то про що мова? Не заводьте людей болото. КВП

    • velovs@ukr.net | 20 жовтня 2017, 13:16

      Р. S. А точнее: в голове у этого неадеквата и безумца (доморощенного горе-"политолога") невероятная гремучая смесь из специфически-агрессивной украинофобии и антисемитизма, густо

    • velovs@ukr.net | 20 жовтня 2017, 12:45

      Суцільна маячня і божевільний абсурд неадекватного секзбоченця...

    Популярні статті місяця