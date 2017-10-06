“Історичну правду не можна використовувати для припинення братніх зв’язків”, - архиєпископ Генрик Госер

16 жовтня 2017, 15:41 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Проблеми міграції були одною з тем зустрічі Конференції католицьких єпископів Польщі, що відбувалася 13-14 жовтня в Католицькому університеті Любліна, який у ці дні святкує 100-літтязаснування. У зустрічі Конференції взяли участь 90 єпископів з усіх куточків Польщі.

Під час прес-конференції архиєпископ Госер звернуся до ситуації українців, що мешкають в Польщі.

“Хочу попросити, щоб ми не робили помилки анахронізму. В чому він полягає? В тому, що сучасним поколінням молодих людей ми приписуємо риси минулих поколінь, яких уже немає на землі, і приписуємо не лише заслуги, але й помилки та провини”, - зазначив єрей.

“Та молодь не несе відповідальності за історію. Звичайно історична правда є необхідна, однак сьогодні не можемо використовувати цю правду, щоб гальмувати наші щирі братні стосунки, які зараз нам так потрібні”, - додав архиєпископ.

Він підкреслив, що багато українців приїжджають до Польщі “за хлібом”, хочуть там працювати, бо в Україні заробітня плата є дуже низькою. Це йому нагадало ситуацію в Польщі 20 років тому, коли поляки масово виїжджали на заробітки за кордон. Серед потреб українців, що прибувають, він відзначив також релігійні - мати місця для зустрічей, молитви, інтеграції. Архиєпископ відзначив здібність та підприємливість українців. 

 

 

 

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