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“Історичну правду не можна використовувати для припинення братніх зв’язків”, - архиєпископ Генрик Госер
16 жовтня 2017, 15:41 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
Проблеми міграції були одною з тем зустрічі Конференції католицьких єпископів Польщі, що відбувалася 13-14 жовтня в Католицькому університеті Любліна, який у ці дні святкує 100-літтязаснування. У зустрічі Конференції взяли участь 90 єпископів з усіх куточків Польщі.
Під час прес-конференції архиєпископ Госер звернуся до ситуації українців, що мешкають в Польщі.
“Хочу попросити, щоб ми не робили помилки анахронізму. В чому він полягає? В тому, що сучасним поколінням молодих людей ми приписуємо риси минулих поколінь, яких уже немає на землі, і приписуємо не лише заслуги, але й помилки та провини”, - зазначив єрей.
“Та молодь не несе відповідальності за історію. Звичайно історична правда є необхідна, однак сьогодні не можемо використовувати цю правду, щоб гальмувати наші щирі братні стосунки, які зараз нам так потрібні”, - додав архиєпископ.
Він підкреслив, що багато українців приїжджають до Польщі “за хлібом”, хочуть там працювати, бо в Україні заробітня плата є дуже низькою. Це йому нагадало ситуацію в Польщі 20 років тому, коли поляки масово виїжджали на заробітки за кордон. Серед потреб українців, що прибувають, він відзначив також релігійні - мати місця для зустрічей, молитви, інтеграції. Архиєпископ відзначив здібність та підприємливість українців.
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