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УГКЦ відкрила у Польщі 24 душпастирські центри для українських заробітчан
9 жовтня 2017, 11:30 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
По всій Полщі УГКЦ відкрила для заробітчан душпастирські центри.
Така інформація була озвучена під час зустрічі делегації Львівської ОДА з владикою Перемисько-Варшавської архиєпархії УГКЦ Євгеном (Поповичем) та духовенством, повідомляють Варіанти.
"Саме для заробітчан ми утворили 24 душпастрські осередки по цілій Польщі, в тому числі чотири – у Варшаві. Ми усвідомлюємо, що цим людям є важко, тому робимо все, щоб були острівці, щоб вони чули себе як у хаті", – розповіли представники УГКЦ.
У розмові наголошувалося, що РКЦ і польський уряд активно співпрацюють з УГКЦ у питаннях допомоги заробітчанам і мігрантам.
"Важливо, що ми сьогодні можемо приймати наших братів і сестер з України, йти їм назустріч, завдячуючи і латинській Церкві. Вона перед нами відкриває свої костели. У Варшаві три з чотирьох пунктів (центрів УГКЦ, – ред.) розташовані у римо-католицьких костелах. Влада Польщі й латинська Церква розуміють потребу в цьому", – зазначили вони.
Зустріч відбулась у Перемишлі (Польща) 4 жовтня у рамках ознайомчого візиту у Підкарпатське воєводство.
Представники Львівської ОДА передали українській громаді в Перемишлі патріотичну та релігійну літературу. Митрополит Євген презентував львів'янам збірник "Українсько-польське примирення і документах єрархії та священства".
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