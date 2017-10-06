УГКЦ відкрила у Польщі 24 душпастирські центри для українських заробітчан

По всій Полщі УГКЦ відкрила для заробітчан душпастирські центри.

Така інформація була озвучена під час зустрічі делегації Львівської ОДА з владикою Перемисько-Варшавської архиєпархії УГКЦ Євгеном (Поповичем) та духовенством, повідомляють Варіанти.

"Саме для заробітчан ми утворили 24 душпастрські осередки по цілій Польщі, в тому числі чотири – у Варшаві. Ми усвідомлюємо, що цим людям є важко, тому робимо все, щоб були острівці, щоб вони чули себе як у хаті", – розповіли представники УГКЦ.

У розмові наголошувалося, що РКЦ і польський уряд активно співпрацюють з УГКЦ у питаннях допомоги заробітчанам і мігрантам.

"Важливо, що ми сьогодні можемо приймати наших братів і сестер з України, йти їм назустріч, завдячуючи і латинській Церкві. Вона перед нами відкриває свої костели. У Варшаві три з чотирьох пунктів (центрів УГКЦ, – ред.) розташовані у римо-католицьких костелах. Влада Польщі й латинська Церква розуміють потребу в цьому", – зазначили вони.

Зустріч відбулась у Перемишлі (Польща) 4 жовтня у рамках ознайомчого візиту у Підкарпатське воєводство.

Представники Львівської ОДА передали українській громаді в Перемишлі патріотичну та релігійну літературу. Митрополит Євген презентував львів'янам збірник "Українсько-польське примирення і документах єрархії та священства".