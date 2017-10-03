Єпископи УПЦ в США закликали вірних до щоденної молитви за припинення терактів і стрілянин

3 жовтня 2017, 10:47 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Після трагічних подій у Лас-Вегасі, де в результаті стрілянини 1 жовтня  кількість загиблих зросла до 59 людей, ще 527 отримали поранення, єпископи УПЦ в США оприлюднили послання, в якому закликали вірних до щирої молитви за припинення насильства. Причому у поліції стверджують, що озвучена цифра смертей не остаточна.

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«Цей день увійде в історію нашого народу як день смутку і спогаду про страшне вбивство людей. Ми молимося за тих жертв, щоб наш Господь дасть їм місце спочинку.

Тривожить те, що подібні атаки можуть повторитися без попередження, без будь-яких очевидних причин і без пояснень. Важко зрозуміти, чому такі речі взагалі відбуваються і наскільки жорстокою можу бути людина, яка це чинить.

Ми повинні гаряче молитися, щоб Господь «звільнив нас від усієї сліпоти, зневіри і всієї бездушності" ... Господи, дай нам смирення і послух. Господи, дай нам терпіння, щедрість і лагідність. Господи, впровадь в наші серця добро і страх перед Тобою... Господи, дозволь нам любити Тебе  усією нашою душею та розумом і встановити Твою  волю у всьому» ...

Саме ця спільна молитва  кожного з нас, кожен день і навіть неодноразово на день, може покінчити з тероризмом…, призвести  до зцілення світу, що страждає», -  йдеться серед іншого у зверненні єпископів УПЦ в США до вірних.

Нагадаємлоо, стрілянина сталася під час проведення музичного фестивалю кантрі-музики "Урожай" (Harvest) в американському Лас-Вегасі. Поліція встановила, що 64-річний Стівен Крейг Паддок з Мескіта (Невада) відкрив стрілянину по відвідувачах фестивалю з номера на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвав розстріл людей в Лас-Вегасі втіленням зла у чистому вигляді. Дональд Трамп в зв'язку з трагедією оголосив мп'ятиденний траур.

На знак поваги до жертв безглуздого акту насильства, вчиненого 1 жовтня 2017 року, владою, покладеною на мене як на президента Сполучених Штатів відповідно до Конституції та законів Сполучених Штатів Америки, постановляю, що прапор США буде приспущено на будівлі Білого дому і на всіх громадських будівлях і територіях... до заходу сонця, 6 жовтня 2017 року", - йдеться у зверненні Трампа.

Раніше відповідальність за цю атаку взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава", проте влада США заявила, що немає ніяких доказів цьому.

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теги до статті:Теракт,УПЦ в США
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