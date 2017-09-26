Греко-католики Парижа на прикладі св. Матері Терези чинитимуть милосердя

28 вересня 2017, 13:26 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Єпаріхальному домі 21-23 вересня відбулася VI сесія Собору духовенства, монашества та мирян єпархії св. Володимира Великого в Парижі (УГКЦ), яку очолює владика Борис (Ґудзяк). Темою цієї сесії було “Боже милосердя”.  

Йшлося про те, як поняття великодушності, відкритості, милосердя та єдності впроваджувати у повсякденне життя. Про це РІСУ повідомили у Службі комунікації єпархії св. Володимира Великого у Парижі.

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Головним доповідачем та проповідником на Соборі був о. Браєн Колодейчук, МС, священик згромадження місіонерів милосердя, яке заснувала св. Мати Тереза.  О. Браєн є канадійцем українського походження. Він співпрацював свого часу зі св. Мати Терезою та був постулатором справи її беатифікації та канонізації.

У доповіді о. Браєна йшлося про те, як через призму служіння найбіднішим, можна робити «маленькі речі з великою любов’ю».

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Таким чином, як йдеться у повідомленні Служби комунікації єпархії св. Володимира Великого,  саме життя та приклад св. Матері Терези впроваджує єпархію св. Володимира Великого в Парижі в рік роздумів над милосердям, відкритістю, великодушністю та єдністю.

О. Браєн подарував єпархії частинку мощей св. Матері Терези, які зберігаються в катедральному соборі св. Володимира в Парижі.

Собор обговорив також Стратегією “Христос – наша надія”. Цей стратегічний душпастирський план вийшов друком кількома мовами і тепер поширюється у єпархії для практичної реалізації цієї стратегії.

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На Собор прибули гості з інших спільнот на чолі з владикою Мішелем Сантьє, латинським єпископом Кретею, на території якого розташований єпархіальний дім єпархії св. Володимира Великого (УГКЦ), а також сестри місіонерки милосердя св. Мати Терези, які несуть своє служіння у Парижі.

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теги до статті:Борис (Ґудзяк),УГКЦ у Франції
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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

      Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:43

      Т.о необходимым условием для прощения грехов есть отсутствие всякой неприязни и обмана на уме у обоих в адрес каждого из них!!!!

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:32

      Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда

    • enzian | 28 вересня 2017, 12:18

      До чого тут "некомпетентність"? Тут простий виклад фактів, що підтверджують огидну сутність москвославних попів.

    • mischa | 27 вересня 2017, 18:18

      РПЦ завжди стоятиме україні на шляху створення автокефальної помісної православної церви. Але Божа воля на все.

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