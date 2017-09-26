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Греко-католики Парижа на прикладі св. Матері Терези чинитимуть милосердя
28 вересня 2017, 13:26 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
У Єпаріхальному домі 21-23 вересня відбулася VI сесія Собору духовенства, монашества та мирян єпархії св. Володимира Великого в Парижі (УГКЦ), яку очолює владика Борис (Ґудзяк). Темою цієї сесії було “Боже милосердя”.
Йшлося про те, як поняття великодушності, відкритості, милосердя та єдності впроваджувати у повсякденне життя. Про це РІСУ повідомили у Службі комунікації єпархії св. Володимира Великого у Парижі.
Головним доповідачем та проповідником на Соборі був о. Браєн Колодейчук, МС, священик згромадження місіонерів милосердя, яке заснувала св. Мати Тереза. О. Браєн є канадійцем українського походження. Він співпрацював свого часу зі св. Мати Терезою та був постулатором справи її беатифікації та канонізації.
У доповіді о. Браєна йшлося про те, як через призму служіння найбіднішим, можна робити «маленькі речі з великою любов’ю».
Таким чином, як йдеться у повідомленні Служби комунікації єпархії св. Володимира Великого, саме життя та приклад св. Матері Терези впроваджує єпархію св. Володимира Великого в Парижі в рік роздумів над милосердям, відкритістю, великодушністю та єдністю.
О. Браєн подарував єпархії частинку мощей св. Матері Терези, які зберігаються в катедральному соборі св. Володимира в Парижі.
Собор обговорив також Стратегією “Христос – наша надія”. Цей стратегічний душпастирський план вийшов друком кількома мовами і тепер поширюється у єпархії для практичної реалізації цієї стратегії.
На Собор прибули гості з інших спільнот на чолі з владикою Мішелем Сантьє, латинським єпископом Кретею, на території якого розташований єпархіальний дім єпархії св. Володимира Великого (УГКЦ), а також сестри місіонерки милосердя св. Мати Терези, які несуть своє служіння у Парижі.
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