Українці Стамбула помоляться за мир в Україні

27 вересня 2017, 11:01 | Українці поза Україною | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українську громаду в Стамбулі запрошують на недільну Службу Божу, аби разом помолитися за мир в Українській державі.

Про це йдеться на Facebook-сторінці заходу, який організовує Генеральне консульство України в Стамбулі.

"В неділю, 1 жовтня 2017 року в Храмі Св. Миколая (Фатіх) о 10:00 відбудеться Божественна Літургія", - сказано в анонсі події.

Зазначається, що Владика Адріан та Отець Амвросій проведуть богослужіння, яке триватиме дві години в Грецькій православній церкві Святого Миколая у Стамбулі.

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теги до статті:Молитва за Україну
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