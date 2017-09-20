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Президент у США зустрівся з лідерами української громади, серед яких були й єрархи УПЦ в США
20 вересня 2017, 12:36 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко 18 вересня зустрівся в Українському музеї в Нью-Йорку з лідерами української громади та представниками кримськотатарських організацій в США.
Серед лідерів української громади були: Антоній (Щерба), Митрополит Ієропольський, першоєрарх Української Православної Церкви в США і Діаспорі Константинопольського Патріархату та архиєпископ Даниїл (Зеленський), архиєпископ Памфільський, глава Консисторії УПЦ в США, правлячий єпископ Західної єпархії УПЦ США. Про це РІСУ повідомили у прес-службі УПЦ в США.
Глава держави подякував закордонним українцям за підтримку та допомогу. "Ніколи за всю історію української держави, після відновлення незалежності, Україна не відчувала такої величезної допомоги, об'єднання всіх українців світу, щоб реалізовувати завдання, які зараз стоять перед українською державою", - підкреслив він. Зокрема, Петро Порошенко нагадав про створення нової армії України, в тому числі з допомогою української діаспори. Глава держави відзначив кроки, які зробив американський Конгрес у допомозі Україні, в тому числі рішення про надання оборонної зброї.
"Це не просто позиція, яка дозволяє нам значно підвищити ціну, яку заплатить російський агресор, якщо він перейде до наступальних дій, але це ще відкриває можливості для надання нам аналогічної допомоги з боку Великобританії, Канади, інших держав. Чекаємо політичного рішення США", - сказав Президент, додавши, що в цих переговорах дуже далеко просунулись.
Він підкреслив: "Ще одна важливість оборонної зброї - це не просто протитанкові ракети "Джевелін". Ми виробляємо самі "Стугну", яка має інший принцип, але дуже ефективна. Ми говоримо про систему радіоелектронної боротьби, яка презентує світу неспростовні докази злочинів Росії - звідки вони відкривають вогонь, щоб вбивати наших цивільних, звідки і коли, якого калібру вони підтягнули заборонене Мінськими угодами важке озброєння. І, врешті решт, це докази, які дозволять нам сформувати юридичну позицію, коли будуть розглядатися злочини РФ в міжнародному суді в Гаазі". Президент підкреслив, що "це не просто зброя, а це є юридичним інструментом захисту української позиції".
"Українці є нацією миру. Ми нікого не хочемо вбивати, але вже наша держава заплатила надзвичайно високу ціну - понад 10 тис. українців, в тому числі 2 700 українських воїнів, віддали своє життя", - підкреслив Петро Порошенко. Він наголосив, що українці є європейською нацією і подякував українській діаспорі в Європі за спільну роботу, яка дозволила ратифікувати Угоду про асоціацію і розпочати її імплементацію.
Глава держави проінформував про хід реформ в Україні. Зокрема, нещодавно була проголосована освітня реформа. Президент додав, що Верховна Рада продовжить розгляд реформи судочинства, щоб створити незалежну судову інституцію і повернути українцям право на правду.
Окремо Президент наголосив на важливості підтримки кримськотатарського народу. "Маємо спільно, всі разом продемонструвати, що проблема кримськотатарського народу - є нашою спільною проблемою. Ми є єдині і солідарні. І ми не збираємось миритися з тим, що робить агресор і окупант", - наголосив Глава держави, нагадавши про незаконно заарештованого Ахтема Чийгоза.
Глава держави також нагадав про вшанування 85-річчя роковин Голодомору і важливість визнання його геноцидом. "Ми не просто зараз захищаємо Україну і українців, які віддали своє життя за нашу незалежність, але ми пам'ятаємо нашу історію і зберігаємо пам'ять", - підкреслив Петро Порошенко.
Президент УККА Андрій Футей зазначив, що присутні на зустрічі українці багато зусиль докладають для допомоги Батьківщині та захисту прав і свобод українців, незалежно від місць проживання. Він запевнив: "Наша ціль - одна об'єднана громада, яка може впливати на уряд США і американський конгрес з приводу її закордонної політики, і таким чином допомагати у ваших двосторонніх зусиллях". За його словами, будуть продовжені зусилля, щоб переконати американський уряд надати летальну зброю і більше фінансування для оборонної, енергетичної, гуманітарної допомоги та підтримки в реформуванні.Про це інформує прес-служба Глави держави.
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