Релігійність українців вразила іспанського священика

Отець Андреас Мартінес Естебан, вікарій архиєпископа Мадрида для східних католиків прибув на Синод єпископів УГКЦ, що цими днями проходить у Львові, повідомляє сайт УГКЦ.

Він назвав Українську Греко-Католицьку Церкву – Церквою мучеників. «Як і наша Церква. Але ми забули про своїх мучеників. І ми потребуємо, аби ви нам нагадували, що ми, Іспанська Церква, теж є Церквою мучеників. В Іспанії зараз багато людей забувають свою Церкву, віру. Тому ми потребуємо таких вірних, які б нам нагадували, що в Іспанії люди також померли заради Христа», − сказав о. Андреас.

«Я побачив, що українці є дуже релігійною нацією. В іспанському суспільстві з цим дещо по-іншому. Ми найбільше переживаємо про те, щоб вірні греко-католики в Іспанії не втомилися своєю релігійністю. Для цього є багато небезпечних причин… В Іспанії дуже сильна секуляризація суспільства. Українці, живучи в такому суспільстві, теж можуть піддатися цим небезпекам», − розповів священик.



Він повідомив, що в Іспанії перебуває сто тисяч українців і є близько тридцяти священиків. «Якщо я не помиляюся, є чотири чи п’ять повноцінних власних парафій. Натомість інші громади діють у структурах іспанських парафій, де ваші вірні мають можливість зустрічатися і молитися. Звичайно, іспанські єпископи готові навіть віддавати храми для українців і це може також перерости в утворення нових власних парафій», − зазначив вікарій для східних католиків Іспанії.



На запитання про те, чи бачить о. Андреас структурний розвиток УГКЦ в Іспанії і утворення, наприклад, окремої єпархії, він зазначив, що не може на це відповісти. «Гадаю, коли Апостольська столиця створювала Ординаріат для східних католиків Іспанії, то робила це, аби з чогось почати. В історії Церкви структурні одиниці часто так і поставали, розвиваючись крок за кроком», − пояснив отець Андреас Мартінес Естебан, вікарій архієпископа Мадрида для східних католиків.