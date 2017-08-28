Волинська облрада виділить 200 тис. грн на українські кладовища в Польщі

Волинська облрада може виділити із обласного бюджету 200 тисяч гривень на впорядкування українських цвинтарів на території Польщі. Про це повідомили у прес-службі облради, інформує ZIK.

Постійна комісія ради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій розглянула звернення ГО «Фундація незалежність». Йдеться про виділення 260 тисяч гривень із обласного бюджету для відновлення українських кладовищ на території Польщі.

Керівник фундації Сергій Годлевський з 2000 року постійно вирушає до польських міст і сіл, аби упорядковувати історичні українські поховання.

Він розповів, що в сусідній державі залишилися покинутими 367 українських кладовищ. «Якщо ми вчасно не наведемо лад на цих цвинтарях, то втратимо їх. Адже, згідно з польським законодавством, якщо могили не доглядалися вродовж 50 років, то на їхньому місці знову здійснюються захоронення», – підкреслив Годлевський.

Він розповів, що до обласної ради звертається вперше. Раніше працював на кладовищах з волонтерами. Групи формувалися зі студентів, семінаристів та громадських активістів.

Фінансові питання, зі слів Годлевського, вирішувалися завдяки колишньому голові ОДА Борисові Клімчуку.

Підтримати це клопотання вирішили всі присутні на засіданні члени комісії.

Його діяльність підтримує й Український інститут національної пам’яті», – зауважив перший заступник голови ради Олександр Пирожик. Він закликав колег знайти прийнятний для обласної ради механізм фінансування громадської організації.

Начальник управління внутрішньої політики ОДА Ольга Чубара нагадала, що обласна рада затвердила Регіональну програму увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій на 2016–2020 роки, якою передбачено виділення коштів на впорядкування кладовищ в Польщі.

Комісія рекомендувала сесії внести зміни до цього документу та додати до складу учасників програми ГО «Фундація незалежність». Зійшлися й на тому, щоб виділити з обласного бюджету 200 тисяч гривень: 100 тисяч у цьому бюджетному році і стільки ж – у наступному.