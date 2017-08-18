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«Світовий конгрес українців став невід’ємною частиною великої світової політики», Глава УГКЦ
27 серпня 2017, 09:57 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
Глава Української Греко-Католицької Церкви Патріарх Святослав узяв участь у зустрічі з делегатами Річних загальних зборів Світового конгресу українців з нагоди його 50-річчя, яка відбулася 25 серпня у приміщенні Міністерства закордонних справ України.
У привітальному слові Предстоятель відзначив, що за останніх п’ять років Світовий конгрес українців дуже змінився. «Перш за все, Світовий конгрес українців став невід’ємною частиною великої світової політики. Це – потужна сила української громади в цілому світі. Це – потужна сила, яка говорить від імені українського народу, який живе не тільки в Україні, а й по цілому світі. Це – потужна сила, яка об’єднує наше українство», – вважає Блаженніший Святослав.
Цього року наша Церква відзначає 125-річчя від дня народження патріарха Йосипа (Сліпого). І це було його гасло «Любов до істини собирає в розсіяні сущих». «З іншого боку, – продовжив Предстоятель, – змінюється Україна, Українська держава… І змінюється свідомість Української держави, що світове українство є невід’ємною частиною свого народу. Ми живемо в різних країнах, але ми невід’ємна частина одного і того самого Українського народу, який сьогодні голосно заявляє про свою гідність, про свою свободу і про свою незалежність».
За його словами, сьогодні змінюються й українські Церкви… «Сьогодні Українська Греко-Католицька Церква – це глобальна Церква, реально присутня в цілому світі. І коли дивлюся на всіх вас, то бачу, що наша Церква – невід’ємна частина Світового конгресу українців. А Світовий конгрес українців – невід’ємна частина Української Греко-Католицької Церкви», – вважає Глава УГКЦ і додає: «Що це означає для всіх нас? Це означає, що ми, як Українська держава, як світове Українство, як українські Церкви, покликані робити одну й ту ж справу. Ми повинні разом розбудовувати Український світ, разом зміцнювати нашу державу, боронити її права, водночас будувати світове співтовариство і стати частиною нової глобальної культури, яка ось будується». Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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