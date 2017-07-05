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Громада в США перейшла в юрисдикцію Київського Патріархату
5 липня 2017, 10:01 | Українці поза Україною | 0 | | Код для блогу | |
Члени парафії православної церкви святого Миколая, зареєстрованої в місті Філадельфія, штату Пенсильванія, США, звернулися до Патріарха УПЦ Київського Патріархату Філарета з проханням про прийняття в юрисдикцію УПЦ КП, повідомляє сайт УПЦ КП.
Глава УПЦ КП задовольнив прохання релігійної громади і відтепер Свято-Миколаївська парафія перебуває у ставропігійному підпорядкуванні Патріарха.
Загальні збори громади, які відбулися 8 січня 2017 року, прийняли рішення затвердити протоієрея Богдана Згобу своїм священиком і попросити його виконувати обов’язки пастиря та бути настоятелем патріаршого ставропігійного храму святого Миколая у м. Філадельфія. Парафія попросила Патріарха надати храму антимінс, як повноправному члену Української Православної Церкви Київського Патріархату.
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- 5 липня 2017, 17:26
А хто тим попам дозволив розпоряджатися природніми ресурсами? Чи вони власники цих територій? А баптистам і не потрібно дозволів на публічну релігійну діяльність - закон вимагає лише повідомити. |
- 5 липня 2017, 11:08
В требниках нет чина избавления схизматиками через окропление водой от духа этносов и инакомыслящих! Там есть только три сина приёма инославных в Православие |
- 5 липня 2017, 10:48
Зачем писать слово "Таинство" з большой буквы, когда у баптистов оно не действительно!? Зачем поп запрещает баптистам "крестить", если он убеждён, что у них - баптистов - вообще |
- 4 липня 2017, 17:32
Я смотрю - ты не христианин вообще-то, а провладний ? Не советую! |
- 4 липня 2017, 17:20
Знайшли проблему. Нехай їдуть до "єдиновірця" Плотницького, той дозволить. Тільки не до Захарченка, бо той визнає лише чотири "державні релігії" - православіє (мп), римський |
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