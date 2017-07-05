Громада в США перейшла в юрисдикцію Київського Патріархату

Нещодавно у видавництві «Дух і Літера» вийшла у світ книга архимандрита Кирила (Говоруна) «Українська публічна теологія». В понеділок, 12 червня, в книгарні «Є» відбулася її презентація.

| Огляд видань

«Христос воскрес!?» - квітнева «Кана» про ключове в християнстві

Якось один католицький єпископ вийшов виголошувати пасхальну проповідь. Він сказав: «Христос воскрес!.. Але ви все одно в це не вірите…» І мовчки сів на своє місце. Це, напевно, чи не найкоротша великодня проповідь. І питанню воскресіння Ісуса Христа присвячена основна тема квітневого числа журналу «Кана».