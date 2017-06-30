Найвіддаленішу парафію Південної Арізони вперше відвідав Глава УГКЦ

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав 1 липня 2017 року відвідав із душпастирським візитом невелику за чисельністю парафію Святого Михаїла в місті Тусон у Південній Арізоні, що практично на кордоні з Мексикою.

Як відзначили вірні, для них це був справді історичний день, оскільки досі тут ще ніколи не бував жоден Глава УГКЦ.

Ця парафія є найбільш віддалена в Чиказькій єпархії – понад 2800 кілометрів від Чикаго.

Предстоятель УГКЦ відслужив Архиєрейську Літургію у співслужінні з місцевим священиком о. Андрієм Чировським, настоятелем храму Успення Богородиці у Феніксі о. Гугою Соутусом, його братом о. Анібалом Соутусом та о. проф. д-ром Григорієм Зубачем із Фрезно (Каліфорнія).

Спільно з Блаженнішим Святославом приїхали помолитися вірні з Тусона, Фенікса та ще кількох міст Каліфорнії. Помолитися прийшли і римо-католики, «Лицарі Колумба» та представники Рутенської Греко-Католицької Церкви.

На Богослужінні також були присутні представники трьох Православних Церков: Грецької, Антіохійської та Православної Церкви Америки, що свідчить про добрі стосунки між УГКЦ та православними конфесіями в Південній Арізоні.

Під час проповіді до вірних Блаженніший Святослав відзначив, що ми прийняли великий дар спасіння й божественного життя, яким маємо вільно ділитися з іншими. За його словами, і саме в цій малій, але теплій та динамічній парафії не тільки українці, а й люди різних народів, рас і культур знаходять місце зустрічі з живим Христом у церкві Володимирового Хрещення.

Після Літургії вірні мали можливість неформально поспілкуватися з Главою Церкви. Для культурної програми запросили мексиканський музичний гурт "Маріачі Луз де ла Лун", який виконував народні твори сусідньої Мексики. Бандурист Лука Міллер зі Сан Дієго виконав старовинну думу.

Вірні парафії Святого Михаїла відзначають, що цей день залишиться незабутнім для їхньої громади. І вони, як віддалена парафія, відчули, що Глава УГКЦ дбає про своїх людей, навіть якщо вони перебувають дуже далеко.

У неділю, 2 липня, Блаженніший відслужив у найближчій сусідній парафії у Феніксі Архиєрейську Службу з нагоди 60-ліття парафії. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.