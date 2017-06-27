Петро Порошенко під час візиту до Франції відвідав храм святих Бориса і Гліба УГКЦ

Під час офіційного візиту до Франції 26 червня 2017 року Президент України Петро Порошенко надав моральну підтримку Єпархії св. Володимира Великого в Парижі та Культурному центру Анни Ярославни в містечку Санліс, повідомляє служба комунікації Паризької єпархії.

Петро Порошенко відвідав містечко Санліс, де поклав квіти до пам’ятника Анни Київської, королеви Франції. Саме в цьому старовинному місті під Парижем мешкала українська княжна, тут заснувала монастир і звідси впливала на політичне та суспільне життя французького королівства. Його візит став вагомим вкладом до поширення свідомості про спадщину Анни Ярославни Королеви Франції.

Після відвідин Колегії св. Вінкентія, на місці якої був заснований Анною монастир, Президент помолився в храмі свв. Бориса і Гліба, познайомився з проектами Культурного центру Анни Ярославни і провів робочу розмову з владикою Борисом та керівниками центру Анною Кантер, Вікторією Делінджер, Стефаном Дуніковським та о. Михайлом Романюком.

Він підкреслив символізм постаті королеви Анни для сучасної українсько-європейської тотожності, для українсько-французьких стосунків, а також для великої української громади, яка проживає в Європейському Союзі.

Петро Порошенко задекларував конкретну підтримку Українському культурному центру Анни Ярославни при храмі свв. Бориса і Гліба, який Єпархія з допомогою жертводавців зі Львова, Києва, Франції та інших країн придбала 2013 року.

Під час робочої розмови з владикою Борисом Президент підтвердив свою готовність особисто долучитися фінансово до спорудження частини культурного центру. Він також підтримав ініціативу єпарха щодо стратегічної співпраці державних і дипломатичних установ України з Церквами та українськими громадськими організаціями в Європейській спільноті. Глава держави зацікавився ідеєю Форуму Європейської ідентичності, який Паризька єпархія планує провести на початку 2019 року у французькій столиці.

“Сьогодні коли є війна у Європі, коли одна європейська країна зазнає зовнішньої агресії, коли терористи завдають болісних ударів у різних європейських країнах, коли після 70 років інтеграції починаються відцентрові процеси в європейському суспільстві, спільна застанова над християнським корінням континенту може бути змістовним та важливим внеском України у майбутнє Європи XXI століття”, – підкреслив мету Культурного центру, української церкви в Санліс та інших ініціатив єпархії владика Ґудзяк.

Владика Борис представив також Президентові України ідею братства князів-страстотерпців Бориса і Гліба, українських святих, яке матиме за ціль скріплювати здорову чоловічу тотожність. Це братство, яке ініціюють разом владика Гліб (Лончина) з Лондону та владика Борис, шукатиме відповіді на виклики постмодерної, глобалізованої культури.