Одну з найбільших церков Бразилії збудували українці

9 червня 2017, 10:24 | Українці поза Україною | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Освячення храму Пресвятої Трійці для української громади в бразильському муніципалітеті Сан-Жозе-дус-Піньяйс (штата Парана), поселення Марселіно відбулося 4 червня. Місцеві українці йшли до цього майже століття.

Храм_Святої_Трійці

Зведена поруч зі старим храмом, церква Пресвятої Трійці уособлює в собі традиційну архітектуру українських храмів. Ця будівля, як інформує СвітUA з посиланням на Gazeta DO Povo, є однією з найбільших церков у Бразилії.

Площа храму ‑ приблизно 740 квадратних метрів, висота ‑ 32 метри. Приміщення храму одночасно може вмістити до 500 осіб.

Зведення храму, як зазначив головний архітектор Леопольдо Ґімарайнш, тривало дев'ять років. Церкву збудували на пожертвування вірян.

"Майже 60 відсотків внутрішньої іконографії вже готове. Ікони було виготовлено майстринею сестрою Веронікою Ноґас, яка працювала над ними разом з українською молоддю", ‑ зазначив Леопольдо Гімарайнш.

Довідка:

Українська громада в Бразилії ‑ одна з найчисленніших у світі. Етнічних українців у цій країні ‑ близько 500 тисяч. Більшість з них, близько 400 тисяч осіб, проживає у штаті Парана.

Місто, яке з упевненістю можна назвати українським ‑ Прудентополіс ‑ на 75 відсотків населяють саме етнічні українці.

Перші українські переселенці приїхали у Бразилію понад 125 років тому.

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теги до статті:УГКЦ в Бразилії
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    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

      Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

      Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

      Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

    • Оленка | 9 червня 2017, 00:09

      Цiлих три патрiоти! А весь iнший Житомир - хто? Московськi сепаратисти?

    • Ігор Мицько | 8 червня 2017, 17:56

      " Чиї б бички не скакали - а телятка будуть наші".

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