Одну з найбільших церков Бразилії збудували українці

Освячення храму Пресвятої Трійці для української громади в бразильському муніципалітеті Сан-Жозе-дус-Піньяйс (штата Парана), поселення Марселіно відбулося 4 червня. Місцеві українці йшли до цього майже століття.

Зведена поруч зі старим храмом, церква Пресвятої Трійці уособлює в собі традиційну архітектуру українських храмів. Ця будівля, як інформує СвітUA з посиланням на Gazeta DO Povo, є однією з найбільших церков у Бразилії.

Площа храму ‑ приблизно 740 квадратних метрів, висота ‑ 32 метри. Приміщення храму одночасно може вмістити до 500 осіб.

Зведення храму, як зазначив головний архітектор Леопольдо Ґімарайнш, тривало дев'ять років. Церкву збудували на пожертвування вірян.

"Майже 60 відсотків внутрішньої іконографії вже готове. Ікони було виготовлено майстринею сестрою Веронікою Ноґас, яка працювала над ними разом з українською молоддю", ‑ зазначив Леопольдо Гімарайнш.

Довідка:

Українська громада в Бразилії ‑ одна з найчисленніших у світі. Етнічних українців у цій країні ‑ близько 500 тисяч. Більшість з них, близько 400 тисяч осіб, проживає у штаті Парана.

Місто, яке з упевненістю можна назвати українським ‑ Прудентополіс ‑ на 75 відсотків населяють саме етнічні українці.

Перші українські переселенці приїхали у Бразилію понад 125 років тому.